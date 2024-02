Sunil Masih, 14 ans, a été tué par balle le 5 février dernier à Gujranwala, dans la province du Pendjab (Pakistan). Son tort? Être chrétien. L’un des assaillants aurait en effet crié au moment du meurtre qu’aucun chrétien de la région "ne devrait être laissé en vie".

Nouveau drame au Pakistan. Un jeune chrétien de 14 ans, Sunil Masih, a été tué le 5 février par balle par un groupe de six hommes musulmans en moto, rapporteInfo Chrétienne. Le jeune garçon marchait avec d’autres chrétiens dans le marché de la ville de Gujranwala dans la province de Pendjab (Pakistan) alors qu’il a été attaqué. Les chrétiens qui l’accompagnaient ont eux aussi été pris pour cible mais aucun n’a été touché, selon un rapport de la police. L’oncle de Sunil Masih, a raconté que l’un des assassins aurait crié qu’aucun chrétien de la région « ne devrait être laissé en vie ».

Numan Matto, révérend de l’église presbytérienne de la ville, a assuré quant à lui après ce violent meurtre que la sécurité des chrétiens dans la région du Pendjab est de plus en plus hostile. Malgré l’intensification des persécutions, il regrette que les forces de police restent muettes et ne mettent aucune mesure de protection pour protéger la minorité chrétienne.

Un pays hostile aux chrétiens

Ce drame vient illustrer une nouvelle fois le calvaire des chrétiens dans le pays. Dans son Index Mondiale de persécution des Chrétiens de 2024, l’ONG protestante « Portes Ouvertes » classe le Pakistan à la septième place. Dans ce pays de 241 millions d’habitants, 97% sont musulmans et seulement 2% sont chrétiens. Les premières victimes de ces agressions sont les femmes chrétiennes, régulièrement enlevées et mariées de force. Outre ce fléau, les chrétiens font également face aux lois dites anti- blasphème, qui ne cessent d’allonger la liste des condamnations à mort et des peines de prison arbitraires.