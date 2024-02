Vaincre la procrastination en quatre étapes

Minimiser les distractions, bien gérer votre temps, fixer les priorités… Découvrez quatre clés pour gagner la bataille contre la procrastination.

« Je le ferai plus tard, j’ai encore le temps, je ne suis pas motivé, je suis fatigué… » La procrastination est « la tendance à remettre au lendemain, à différer les tâches que l’on doit accomplir », selon le dictionnaire de l’Académie française. Elle peut survenir dans les activités quotidiennes, au travail, à l’école, mais aussi dans la vie spirituelle, en remettant sans cesse à plus tard la décision de prier ou de se confesser. Généralement, après avoir reporté une activité ou un temps de prière, un sentiment de culpabilité survient du fait de ne pas avoir fait ce qui était prévu. Il faut alors faire le nécessaire à la dernière minute, se rajoutant du stress et même du découragement.

Une anecdote des Jeux Olympiques d’Atlanta de 1996 explique l’impact que la procrastination peut avoir sur une vie : Gary Hall Jr, américain, et Alexander Popov, russe, étaient des nageurs professionnels de 20 ans qui devaient se défier pour la finale du 100m nage libre. Gary Hall Jr. possédait des grandes compétences en natation depuis son enfance, qu’il avait renforcées grâce à de nombreux entraînements. Cependant, au cours des deux dernières années de préparation aux Jeux olympiques, confiant dans son talent inné, il était devenu indiscipliné et reportait souvent ses entraînements.

Alexander Popov, quant à lui, bien qu’il n’ait aucune compétence innée en natation, était une personne constante et disciplinée. Il savait qu’il devait s’entraîner pour perfectionner sa nage et être le meilleur dans sa spécialité. Qui a remporté la médaille en 1996 ? Le russe Alexander Popov. Comme cette histoire le montre, la procrastination est souvent due à un manque de motivation, mais aussi à une mauvaise gestion de son temps ou à une surestimation de ses capacités. Pour gagner la bataille contre la procrastination, voici quelques conseils :

1

MINIMISER LES DISTRACTIONS



Ton Photographer 4289 | Shutterstock

Désactivez les notifications de votre téléphone portable et trouvez un espace calme afin de rester concentrer et de faire avancer tout ce que vous devez faire. Cependant, ne travaillez pas au lit car, selon les experts, le cerveau associe le lit au sommeil, donc si vous y travaillez, vous vous endormirez et procrastinerez à nouveau.

2

GÉRER VOTRE TEMPS



Bobex-73 | Shutterstock

Dès le début de la journée, vous pouvez organiser votre temps et désigner une heure précise pour accomplir chaque activité. Respecter cet ordre et ne pas procrastiner sera fondamental pour que vous puissiez mener à terme toutes vos tâches. Vous pouvez par exemple mettre en œuvre des techniques pour atteindre vos objectifs, comme la méthode Pomodoro qui consiste à faire une activité pendant 25 minutes et puis de profiter d’une pause de 5 minutes, avant de recommencer.

3

FIXER LES PRIORITÉS



iona didishvili | Shutterstock

Écrivez sur une liste les tâches les plus urgentes à faire dans la journée, ensuite notez ce qui peut attendre et ce que vous pouvez déléguer. En respectant ainsi vos priorités, vous serez certain d’atteindre vos objectifs rapidement.

4

NE CHERCHEZ PAS D’EXCUSES ET FIXEZ DES DÉLAIS



Zigres | Shutterstock

Avoir une heure ou une date limite vous aidera à vous débarrasser de toutes les excuses qui vous empêchent de terminer une tâche et d’avancer sur d’autres, et en particulier la tendance au perfectionnisme qui fait perdre plus de temps et s’empêtrer dans des détails. Souvenez-vous de l’histoire des jeunes athlètes : il ne suffit pas d’avoir du talent, il faut le mettre en pratique pour atteindre ses objectifs, dans n’importe quel domaine de la vie.

Découvrez aussi les conseils de saints pour combattre la procrastination :