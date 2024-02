Au Chili, de vastes incendies déciment depuis le 2 février des milliers d'hectares dans la région de Valparaíso (située sur le littoral, au centre du Chili). Au moins 130 personnes sont décédées. Face à ce drame, le diocèse de Valparaíso et ses paroisses se mobilisent pour apporter aide et réconfort aux sinistrés.

Partout, des flammes et une épaisse fumée noire. Puis, un spectacle de désolation : terre brûlée, maisons et voitures calcinées… Au Chili, dans la région de Valparaíso (située sur le littoral au centre du Chili, ndlr), les incendies qui ont débuté dès le vendredi 2 février ont presque tout emporté : entre 3.000 et 6.000 habitations ont entièrement disparu, et au moins 130 morts sont à déplorer, selon un dernier bilan établi par les autorités, sans compter une centaine de personnes portées disparues. Au total, près de 26.000 hectares sont partis en fumée.

Les quartiers les plus touchés de Valparaíso sont les plus modestes, à l’image de la station balnéaire de Viña del Mar, particulièrement pauvre, où de nombreuses personnes et familles vivent entassés dans des bidonvilles construits en matériaux extrêmement inflammables. Le gouvernement chilien a décrété deux jours de deuil national et déclenché l’état d’urgence. Un couvre-feu a été instauré dans plusieurs quartiers, et environ 1.400 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les feux qui continuent de se propager. « C’est la plus grande tragédie que nous ayons connue depuis le tremblement de terre de 2010 », a affirmé le président du Chili, Gabriel Boric. Un séisme de magnitude 8,8 avait endeuillé le pays, suivi d’un terrible tsunami, causant la mort de plus de 500 personnes.

Des églises touchées

Ces incendies dévastateurs n’ont pas épargné la communauté catholique de Valparaíso. « La situation est vraiment tragique, c’est un désastre (…) Les personnes touchées ont presque tout perdu, de nombreuses maisons, des bâtiments entiers et plusieurs écoles ont été détruits », a déclaré l’archevêque de Santiago, Fernando Chomalì Garib, à l’Agence Fides. « À Viña del Mar, une église paroissiale et une chapelle ont été complètement détruites. Il en va de même à Quilpué et Villa Alemana », a quant à lui informé dimanche 3 février l’évêque du diocèse de Valparaíso, Mgr Jorge Vega Velasco.

Sur place, plusieurs paroisses des quartiers les plus sinistrés par les feux se mobilisent, comme la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Quilpué, pour collecter des aliments non périssables, des articles d’hygiène ou des vêtements afin de les distribuer aux habitants qui ont perdu tous leurs effets personnels. Le prêtre de la paroisse, des paroissiens et un diacre se sont rendus à leur rencontre. De son côté, le diocèse de Valparaíso multiplie les messages d’espérance, et Mgr Jorge Vega poursuit ses visites aux paroisses qui organisent collectes et tournées de bénévoles. L’évêque a par ailleurs appelé les croyants à former une chaîne de prière dès le samedi 3 février.

De leur côté, les associations et organisations caritatives catholiques apportent une aide d’urgence. Caritas Chili et Caritas Valparaiso ont toutes deux lancé une campagne de collecte de fonds. Outre des aliments et de l’eau, Caritas Chili livre des réfrigérateurs pour conserver au frais les médicaments.

Le pape François a également tenu à exprimer son inquiétude et sa tristesse pour le Chili, lors de l’Angélus du dimanche 4 février. Le pontife a affirmé sa solidarité envers les victimes des « incendies dévastateurs qui ont touché le centre du Chili » et invité à prier pour elles.