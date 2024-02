L’appel surprise du pape François à sœur Paësie

Le pape François a appelé le 3 février, sœur Paësie, missionnaire française qui a consacré pratiquement toute sa vie à s'occuper des enfants des rues de Port-au-Prince (Haïti).

Peu adepte du protocole et amateur de surprises, le pape François a récidivé début février. Samedi 3 février, il a décroché son téléphone pour appeler sœur Paësie, une missionnaire française qui ne ménage pas sa peine pour venir en aide aux enfants des rues de Port-au-Prince, à Haïti. Il a tenu à lui faire la surprise pour lui exprimer son soutien et son intérêt quant à sa mission auprès des quelque 2.500 enfants dont elle a charge d’âme. « Lorsque le téléphone a sonné, je ne m’attendais évidemment pas du tout à ce que ce soit le Saint-Père », a-t-elle confié à Vatican News. « Il m’a encouragé et m’a remercié d’être là avec les enfants. Il m’a assuré de sa prière, cela m’a vraiment touché. »

Et la missionnaire de reprendre : « Ce qui m’a vraiment frappé dans cet appel, c’est aussi la voix du Saint-Père : j’ai ressenti une grande douceur et une grande bienveillance. Évidemment, j’ai immédiatement partagé la nouvelle avec ma communauté, avec mon équipe et quelques gars. Cela a apporté de la joie et de l’espoir à beaucoup d’autres personnes, car le message n’était pas seulement pour moi, c’était vraiment un geste envers les enfants et les plus pauvres d’Haïti. »

Missionnaire en Haïti depuis plus de 20 ans

Missionnaire en Haïti depuis plus de vingt ans, sœur Paësie a fondé en 2017 la famille Kizito, une communauté qui prend soin des enfants des bidonvilles en veillant à leur éducation, que ce soit à travers l’école, la catéchèse ou des activités de loisir. Alors qu’elle était de passage à Paris en octobre 2022, Aleteia l’a rencontrée. « Nous vivons au jour le jour. Cela se ressent même dans la façon de prier des enfants que nous encadrons et scolarisons », confiait-elle. « Ils remercient le bon Dieu de leur avoir donné un jour de plus et d’avoir pu rentrer chez eux sains et saufs ».

Parents endeuillés, gens simples confrontés aux vicissitudes de la vie quotidienne, ou chefs d’État, ils sont nombreux à avoir reçu des signes de l’attention personnelle du pape François ces dix dernières années. Les appels de François sont souvent des surprises totales pour ses interlocuteurs. Qu’il réponde lui-même à son courrier par des cartes manuscrites, ou qu’il décroche spontanément le téléphone, le pape argentin se fait proche depuis son élection en 2013 des plus simples comme des plus grands, quitte à court-circuiter même les canaux officiels de la diplomatie.