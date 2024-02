La célèbre marque de jouets Lego pourrait sortir prochainement un nouveau produit permettant de reconstituer Notre-Dame de Paris. De quoi ravir les petits et les grands fans des petites briques en plastique.





Vous êtes subjugué par la beauté de Notre-Dame de Paris et un grand fan de Lego ? Voilà une nouvelle qui devrait illuminer votre journée. La marque Lego pourrait commercialiser d’ici peu une boîte contenant la maquette de Notre-Dame de Paris, a appris le site Falconbricks, spécialisé dans l’univers du célèbre jeu de construction.

Bien que Lego n’ait pour le moment pas confirmé l’information, le site donne des éléments très précis sur une possible boîte Notre-Dame de Paris, qui pourrait arriver sur le marché dès le 1er juin 2024. Composé de pas moins de 4.383 pièces, la Notre-Dame de Lego serait le plus grand ensemble architectural jamais commercialisé par la marque, est-il noté.

Bien plus qu’un monument

En principe, la célèbre marque danoise s’interdit de vendre des maquettes de monuments religieux. Mais elle serait prête à une entorse pour Notre-Dame, reconnaissant la place unique qu’elle occupe dans le cœur de millions de personnes à travers le monde, catholiques ou non.

D’autres n’ont pas attendu que l’entreprise Lego commercialise une boîte Notre-Dame de Paris. Des as du lego ont déjà tenté l’expérience, sans mode d’emploi, et avec une incroyable créativité. En février 2023, Lionel Baudot, un passionné de Lego, a exposé dans la cathédrale de Metz une impressionnante maquette de Notre-Dame de Paris, entièrement réalisée avec les petites briques. Il lui avait fallu six mois de travail pour assembler plus de 63.000 pièces.

[EN IMAGES] Ces spectaculaires sanctuaires tout en Lego :