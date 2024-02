Guide pratique pour laisser de côté les critiques

Chercher à dire quelque chose de gentil, aimer davantage… Que faire quand les jugements négatifs vous submergent ?





La Bible dit : « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; de la manière dont vous jugez, vous serez jugés ; de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera » (Mt 7,1-2). Critiquer nuit aux autres et à leur réputation, mais nuit aussi à votre âme et à votre communion avec le Christ. « Le jugement est l’un des grands obstacles qui nous empêchent d’aimer notre prochain comme Dieu nous le commande » écrit l’essayiste américain Matthew Kelly, dans son livre Rediscover Jesus (non traduit en français). En effet, bien qu’il soit facile de critiquer, le Christ exhorte à ne pas le faire.

Non seulement cela préservera la réputation des autres, mais vous serez considéré également comme une personne digne de confiance. La critique n’est pas du tout une attitude chrétienne. Quand vous êtes tentés de critiquer, souvenez-vous de ces cinq petites choses qui vous aideront peut-être à vaincre cette tentation :

DIEU EST UN PÈRE AIMANT



Rappelez-vous que Dieu est Le seul capable de juger. Souvenez-vous qu’Il se montre à chacun comme un Père aimant, donnant toujours à l’homme la possibilité de vivre un nouveau départ face à ses combats et à ses défauts.

QUE FERAIT JÉSUS À VOTRE PLACE ?



Si les enseignements de Jésus sur le jugement sont très clairs, il peut être utile dans la tentation de réfléchir concrètement à ce qu’Il ferait à votre place. Comment agirait-il dans cette situation ? Cette question devrait être la mesure pour savoir ce qu’il convient de faire face à une situation difficile.

DIRE QUELQUE CHOSE DE GENTIL



Lorsque vous sentez que vous allez juger une personne, vous pouvez éviter ces pensées et dire à la place quelque chose de gentil, comme souligner les qualités de cette personne ou, si vous n’y arrivez pas, les vertus de quelqu’un d’autre.

SE PERMETTRE LA CORRECTION FRATERNELLE



Il est souvent plus simple de dire du mal d’une personne ou de l’erreur qu’elle a commise, au lieu d’aller la voir directement et de lui dire avec diplomatie ce qui a pu vous blesser, pratiquant ainsi la correction fraternelle. Cette attitude permettra une meilleure entente entre vous à l’avenir et évitera que l’erreur ne se reproduise.

AIMER DAVANTAGE SON PROCHAIN



Mère Teresa disait que « si vous jugez les gens, vous n’avez pas le temps de les aimer ». Comme il est important en effet de voir les autres, non avec des yeux du jugement, mais avec les yeux de l’amour.