Fondatrice d'Illustration de Patrimoine, Anne Vanrapenbusch, architecte de formation, voue sa carrière à faire rayonner le patrimoine et, plus largement, la beauté. Elle se confie à Aleteia.

Au téléphone, Anne Vanrapenbusch a la voix ferme et le ton assuré. Cette jeune femme de 29 ans a fondé il y a cinq ans son entreprise dédiée au dessin architectural : Illustration de Patrimoine. Anne, pourtant, n’a jamais exercé en tant qu’architecte : elle l’est de formation, pas de métier. Diplômée en 2017, c’est en 2018 que l’idée de son entreprise prend forme, alors qu’une amie la sollicite pour réaliser un dessin pour illustrer le livret de la cérémonie religieuse de son mariage. « J’ai commencé mon activité en faisant des dessins liés au sacrement du mariage, en faisant des églises ou des maisons de famille, se souvient Anne. Regarder le patrimoine religieux, c’est aussi se laisser guider dans la contemplation. J’ai la chance de travailler sur des projets porteurs de sens qui permettent d’éveiller les consciences autour de la beauté du patrimoine ».

Des projets porteurs de sens

Fille d’un père policier et d’une mère éducatrice spécialisée, Anne, petite, s’amuse avec sa sœur : la couture et les travaux manuels éduquent sa créativité et lui apprennent à développer cet attrait esthétique et artistique déjà prononcé dans la famille. Enfant, elle apprend à regarder le beau. « Pour moi, explique-t-elle, la beauté est une harmonie des sens qui conduit à la plénitude : c’est évident que ma foi anime la conception que je m’en suis faite ». En architecture, son espace préféré, d’ailleurs, est le cloître : « C’est un espace si bien conçu que rien ne distrait celui qui y passe ». C’est aussi la foi qui anime son travail : « Dieu tient évidemment une place importante dans mon regard. Les artisans et les tailleurs de pierre ont passé des siècles à élever les monuments, que je dessine, à la gloire de Dieu. Étudier ce patrimoine religieux, c’est une manière non seulement de rendre hommage à leur travail, mais aussi de valoriser ces édifices qui ont été justement créés pour Lui ».

Pour Illustration de Patrimoine, Anne travaille à l’ordinateur, avec sa souris et les outils de l’architecte, « les même que ceux que l’on utilise pour effectuer un relevé de façade, une reconstitution historique ou un travail d’aménagement de l’espace ». Anne célèbre cette année les cinq ans de son entreprise. Avec reconnaissance, elle contemple le chemin parcouru depuis : des commandes privées passées par ses amis, le cercle s’est élargi, jusqu’à participer, l’année dernière, à la campagne lancée par la Fondation du patrimoine dans le cadre d’une campagne de don destinée à la préservation et à la restauration du patrimoine religieux. Aujourd’hui, ses clients principaux sont essentiellement des entreprises privées ou des collectivités, mairies ou châteaux, qui utilisent ses dessins pour créer leurs produits dérivés, mais aussi pour transmettre et faire valoir la beauté de nos vieilles pierres. Son rêve ? Un peu comme Henri d’Anselme et son tour de France, imaginer un livre pour illustrer les plus jolies cathédrales de nos régions. Un ouvrage qu’on espère pouvoir feuilleter un jour.