Vous êtes-vous demandé dans quel but vous aviez été créé ? À quoi Dieu vous appelle-t-il ? Ressentez-vous de l’incertitude quant à la découverte du plan parfait auquel Dieu vous appelle ?

Si vous vous demandez quelle est la mission que Dieu a pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Dans le livre d’Isaïe, Il dit : « Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi » (Is 43,1). Tout au long de la vie, chacun reçoit plusieurs appels. Cette série d’appels fait partie de la vocation, mot qui vient du terme vocare qui signifie appeler. Le premier appel que chaque être humain reçoit est celui de l’existence. Chacun a été appelé, homme ou femme, dans un contexte différent et dans une zone géographique particulière. Chaque être humain a aussi une vocation particulière : le mariage, la vie religieuse, la vie consacrée, ou une profession particulière qu’il exerce pour le bien commun.

Au fil des années, l’homme découvre sa vocation et sa mission à travers ses talents, ses capacités et ses passions. Il a en lui des aspirations qui le feront sentir plus enclin à choisir un chemin plutôt qu’un autre. Cependant, Dieu appelle non seulement à le découvrir, mais Il donne aussi les grâces nécessaires pour cela. De même qu’il faut s’équiper et se préparer pour un entretien ou un examen, Dieu équipe chacun pour sa vocation et sa mission. Rien n’est dû au hasard : avant même votre naissance, Dieu avait une mission pour vous. Dans l’Évangile de saint Jean, Jésus dit : « De même que le père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20 ,21). Jésus lui-même avait une mission, et de la même manière qu’Il a envoyé ses disciples, Il envoie chaque homme dans le monde avec une mission particulière. Voici alors quelques conseils pour vous aider à la découvrir :

1

Priez l’Esprit-Saint



Notez quels sont vos talents et vos capacités. Demandez aussi à votre entourage leur avis, et priez l’Esprit Saint de vous guider et de vous montrer le chemin pour découvrir quelle est votre vocation. C’est aussi en lisant les Saintes Écritures que des inspirations naîtront dans votre cœur, ainsi que par les rencontres que vous ferez.

2

Equipez-vous pour la mission



Afin de vous préparer à cette mission, cherchez un accompagnateur spirituel qui pourra vous aider dans ce processus de discernement. Il ne vous donnera pas la réponse, mais il saura vous poser les bonnes questions pour que vous trouviez la réponse par vous-même. Pour vous préparer à cette mission et vous fortifier, vous pouvez d’ores et déjà vous exercer dans la pratique constante des vertus, dans le service aux autres, les bonnes habitudes et la prière quotidienne.

3

Surmontez les obstacles pour discerner votre mission



Comme pour tout chemin, il y aura des obstacles. Peut-être avez-vous des doutes ou des peurs, ou peut-être êtes-vous attiré sans cesse par des tentations comme l’individualisme, l’indifférence, et même l’égoïsme. Confiez tout cela au Seigneur, priez et entourez-vous de bons amis pour vous aider face aux difficultés.

4

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR L’AMOUR ET RECHERCHEZ-LE



Que votre mission soit toujours alignée sur un plus grand bien, à la recherche de l’amour. Si c’est dans le mariage, construisez une famille saine, avec des valeurs chrétiennes et un grand désir de sainteté. Si c’est dans la vie religieuse, que votre témoignage soit lumineux. Si c’est dans une profession qui vise le bien commun, comme être médecin ou professeur, que votre plus grand désir soit le bien de l’autre. Quelle que soit votre vocation, qu’elle soit toujours fondée sur l’Amour, comme le disait sainte Thérèse de Lisieux.