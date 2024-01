Les fidèles du diocèse de Coutances et Avranches (Normandie) vont pouvoir accueillir dès le 4 février chez eux une relique du père Christian de Chergé, moine de Tibhirine mort en martyr en 1996. Elle sera ensuite placée dans le grand reliquaire de la cathédrale de Coutances.

À Coutances, en Normandie, les fidèles vont bientôt pouvoir se recueillir depuis leur domicile devant une relique du père Christian de Chergé, frère cistercien de l’abbaye Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine (Algérie), mort en martyr à 59 ans. Celle-ci été offerte par Mgr Grégoire Cador, nommé évêque du diocèse le 5 août 2023, à ses fidèles. Mais avant d’être placée dans le grand reliquaire de la cathédrale de Coutances, la relique, qui se trouve être un morceau de vêtement du moine, pourra être accueillie à domicile par les fidèles du diocèse qui le souhaiteront dès le dimanche 4 février. La relique sera mise à disposition de ceux qui le désirent autant de temps que nécessaire, précise le quotidien Ouest France. La tournée, qui devrait durer un mois et demi à deux mois selon les estimations de la paroisse, sera clôturée par une messe, présidée par Mgr Cador.

Le diocèse invite ainsi les catholiques à prier, par l’intercession du père Christian de Chergé, pour les chrétiens persécutés dans le monde. « L’idée est de permettre aux foyers ou aux personnes seules de se réunir autour de cette relique pour faire vivre la mémoire de ces martyrs, mais aussi pour prier pour ceux qui sont encore aujourd’hui tués pour leur foi », explique Constance à Aleteia, paroissienne en charge de la livraison de la relique. « Les inscrits peuvent garder la relique un à trois jours chez eux, et prier en famille, inviter leurs voisins ou d’autres paroissiens à se rassembler autour d’elle. » Déjà une dizaine de personnes se sont inscrites pour recevoir le morceau de tissu chez eux.

« Recevoir une relique, c’est une occasion de prier pour une attention particulière. Les fidèles pourront prier pour les martyrs chrétiens, dont le nombre n’a jamais été aussi important. Les moines de Tibhirine sont un symbole de la paix entre les cultures, les peuples et les religions », déclare l’abbé Le Marinel, prêtre de la paroisse Notre-Dame de Coutances, à l’origine de cette initiative, à Ouest France. Des prières seront mises à la disposition des foyers qui accueillent la relique.

Béatifié en 2018

Le père Christian de Chergé avait été enlevé avec six autres frères de l’abbaye Notre-Dame de l’Atlas, en mars 1996. Quelques semaines plus tard, le monde apprenait leur assassinat par un communiqué du Groupe islamique armé (GIA), puis la découverte de leurs corps, décapités. Le pape François a reconnu leur martyr en 2018, avant de les béatifier avec douze autres religieux catholiques, tués au cours de la guerre civile algérienne entre 1994 et 1996. Peu de temps avant sa mort, presque comme une prophétie, le père de Chergé avait rédigé son testament spirituel. Il y mentionnait la forte probabilité de sa mort en martyr, et sa volonté ferme de pardonner à ses bourreaux : « S’il m’arrivait un jour — et ça pourrait être aujourd’hui — d’être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays. » Le père de Chergé est considéré comme l’une des grandes figures du dialogue interreligieux du XXe siècle.