Un nouvel évêque pour Coutances

Le pape François a nommé le père Grégoire Cador évêque du diocèse de Coutances (France), le 5 août 2023. Jusqu’à présent vicaire général du diocèse du Mans, le prêtre de 62 ans remplace Mgr Laurent Le Boulc’h, transféré au siège de Lille le 1er avril dernier.

La messe d’ordination épiscopale du père Grégoire Cador aura lieu le 15 octobre à la cathédrale Notre-Dame de Coutances. Le diocèse normand couvre le département de la Manche, et inclut la péninsule du Cotentin, jusqu’à Cherbourg. Ce diocèse a été récemment affecté par le scandale impliquant Mgr Michel Santier, évêque émérite de Créteil, qui a abusé de deux jeunes hommes en confession lorsqu’il était prêtre du diocèse de Coutances dans les années 1990.

Grégoire Cador est né le 11 mars 1961 à Solesmes, dans la Sarthe. « J’ai passé ma jeunesse à l’ombre des abbayes Saint Pierre et Sainte Cécile de Solesmes qui ont toujours accompagné de leur prière chacune des étapes de ma vie, et dans la proximité heureuse de Notre Dame du Chêne », écrivait-il en 2019 aux catholiques du diocèse du Mans, alors qu’il venait d’être nommé vicaire général.

Dixième d’une famille de onze enfants, cet ancien scout a d’abord travaillé dans la petite entreprise familiale de fabrication d’aliments du bétail. Meunier ambulant durant 4 ans, c’est lors de ses tournées qu’il fit le constat de la raréfaction progressive du clergé rural. Une prise de conscience qui réveilla « l’appel au sacerdoce enfoui en [lui] depuis [sa] plus tendre enfance ».

Ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse du Mans, il est envoyé durant deux ans au Cameroun comme prêtre Fidei-Donum au titre de son service militaire. Sa mission sera renouvelée, et ce jusqu’en 2016. Durant ce temps, il est notamment vice-postulateur de la cause de béatification de l’abbé Simon Mpeke, le premier vénérable du Cameroun reconnu en mai 2023 par l’Église catholique.

De retour dans son diocèse du Mans, il est curé jusqu’en 2021 et accompagnateur du service diocésain de la pastorale de migrants. Nommé vicaire général en 2019, il devient administrateur du diocèse suite à l’installation de Mgr Yves Le Saux comme évêque d’Annecy en 2022, et ce jusqu’à l’arrivée de Mgr Jean-Pierre Vuillemin comme évêque du Mans, en avril dernier. Le diocèse de Coutances compte 114 prêtres incardinés, 70 prêtres en activité, et 39 diacres permanents incardinés, selon la Conférence des évêques de France.