La liberté religieuse menacée aux États-Unis ?

Les évêques américains ont publié le 16 janvier un rapport identifiant les principales menaces qui pèsent sur la liberté religieuse aux États-Unis dans le contexte des élections américaines. Ils alertent notamment sur une éventuelle hausse d’attaques d’églises et de fidèles en raison des positions de l’Église sur des sujets de société.

La liberté religieuse est-elle menacée aux États-Unis ? Un rapport publié le 16 janvier par l’USCCB, la conférence épiscopale américaine, redoute une hausse des attaques contre les églises en 2024 aux États-Unis dans le contexte des élections américaines. Une hausse qui s’explique par des débats et décisions politiques à propos de thématiques sur lesquelles l’Église tient un discours différent : l’avortement, l’identité du genre et l’accueil des migrants notamment.

« L’opposition au témoignage des chrétiens contre l’avortement a continué à motiver le vandalisme contre les églises et les centres pro-vie », reprennent-ils. L’annulation de l’arrêt Roe vs Wade en juin 2022 a entraîné une hausse des attaques, médiatiques ou physiques, contre des centres sociaux et médicaux catholiques. Des attaques qui pourraient encore s’accentuer. « Il est possible que l’hostilité envers les républicains anti-avortement puisse se manifester sous la forme d’une hostilité envers les chrétiens socialement conservateurs, perçus comme l’électorat du parti. »

La défense de la vie

La défense de la vie, pierre angulaire des enseignements de l’Église, on la retrouve aussi au niveau de l’engagement des paroisses et associations chrétiennes auprès des migrants, des sans-abri et des marginaux. « Les organisations caritatives religieuses au service des nouveaux arrivants ont été visées par des discours et actions violentes », détaille l’USCCB. « La sécurité physique du personnel, des bénévoles et des acteurs des ministères et des institutions catholiques qui s’occupent des nouveaux arrivants peut être mise en péril par des extrémistes motivés par des allégations trompeuses. »

Les transitions de genre

Plusieurs projets de loi qui devraient être examinés en 2024 aux États-Unis pourraient également menacer la liberté religieuse dans le pays. Le rapport pointe ainsi les révisions de la section 1557 du ministère américain de la Santé et des Services sociaux qui interdit toute discrimination des patients sur la base de leur sexe, de leurs origines ou encore de leur âge. En 2022, le département de la santé a demandé d’élargir la liste des discriminations à celles liées à l’orientation sexuelle et au genre des patients. L’Église craint qu’une telle réforme contraigne les médecins et établissements médicaux à accompagner systématiquement les demandes de transition de genre.

Les évêques alertent enfin sur le projet de loi Secure Border Act, qui propose notamment de supprimer les aides publiques aux organisations caritatives qui viennent en aide aux migrants. « Refuser l’aide publique à une organisation caritative religieuse, parce qu’elle répond à un appel de l’Évangile revêt un caractère inconstitutionnel », dénoncent-ils.