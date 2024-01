Istanbul : il faut désormais payer pour visiter Sainte-Sophie

À Istanbul, l’entrée dans l’ancienne basilique Sainte-Sophie est désormais payante pour les visiteurs étrangers. Le droit d’entrée s’élève depuis lundi 15 janvier à 25 euros. Elle avait été transformée en mosquée en juillet 2020 par le président Erdogan.

Véritable chef d’œuvre de la période byzantine, l’ancienne basilique Sainte-Sophie est l’un des monuments les plus emblématiques d’Istanbul. Un trésor qu’il n’est désormais plus possible de visiter gratuitement. Depuis lundi 15 janvier, le droit d’entrée est de 25 euros pour les visiteurs étrangers, même pour les croyants désireux de prier.

Construite par l’empereur Justinien au VIe siècle, la somptueuse basilique veille sur Istanbul depuis quinze siècles. La conquête ottomane de Constantinople en 1453 a signé sa transformation en mosquée, avant que le père de la Turquie moderne, Mustapha Kemal Atatürk, ne décide en 1934, après l’effondrement de l’Empire ottoman à l’issue de la Première guerre mondiale, de « l’offrir à l’humanité » en en faisant un musée.

D’importants problèmes de conservation

L’exceptionnelle longévité du monument, fragilisé par de multiples tremblements de terre, pose néanmoins depuis longtemps des problèmes de conservation. Des difficultés qui se sont largement accrues depuis 2020, date à laquelle le président Recep Tayyip Erdogan, en mal de popularité et voulant satisfaire les franges islamistes et ultranationalistes de son électorat, a décidé de rendre l’édifice au culte musulman.

