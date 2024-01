Plus de cent jours après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, 132 otages sont toujours détenus par l'organisation terroriste. Yaffa Adar, une ex-otage libérée en novembre 2023, a raconté qu'un chanteur avait tenu une place spéciale pour l'aider à tenir bon durant sa captivité.

Cela fait désormais plus de cent jours que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit dans le sang depuis les terribles attaques du 7 octobre mené par le Hamas contre l’État hébreu. Sur les 240 Israéliens pris en otage début octobre, 132 sont encore détenus par l’organisation terroriste à Gaza, rapportent les autorités israéliennes. Yaffa Adar est l’une d’eux.

Elle a par chance été libérée fin novembre. Cette israélienne de 85 ans -la plus âgée des otages enlevés par le Hamas- a été capturée par des hommes armés alors qu’elle se trouvait chez elle, dans le kibboutz de Nir Oz. Durant ses 49 jours de captivité, la vieille dame a mis en place une routine particulière pour tenter de garder le moral. Interviewée par la chaîne israélienne Channel 12 après sa libération, elle explique qu’elle avait l’habitude de fredonner chaque matin un air du ténor Andréa Bocelli, qu’elle affectionne particulièrement. Et elle a reçu une bien jolie surprise en retour, quelques semaines plus tard.

En décembre, Yaffa Adar a reçu une lettre d’Andrea Bocelli, lui-même. Le chanteur a eu connaissance de l’incroyable histoire de Yaffa par l’intermédiaire de son équipe, très touchée par le témoignage de l’octogénaire. Ému, Andrea Bocelli a tenu à remercier personnellement l’octogénaire. « Jamais je n’aurais pu penser un jour que mon humble voix, ce don incroyable que j’ai indûment reçu du Ciel, pourrait un jour s’avérer aussi important », écrit-il en anglais. Il n’y a aucune récompense, aucun applaudissement, aucun honneur, ni aucune reconnaissance ayant autant de valeur que vos mots, que je vous assure ne jamais oublier. À partir de maintenant, grâce à vous, je chanterai avec un enthousiasme renouvelé, avec une foi renouvelée et avec une nouvelle énergie ».

Effacer des souvenirs douloureux

La réaction de Yaffa Adar à la lecture de la lettre de son chanteur préféré a heureusement été filmée. Publiée sur Youtube, la vidéo montre la vieille dame aux anges, qui ne s’attendait pas à une plus grande surprise encore. Elle affiche en effet un large sourire lorsque sa petite-fille, qui traduit la lettre en hébreu pour sa grand-mère, lui annonce que son chanteur favori propose de lui offrir un concert privé. Bocelli écrit qu’il espère pouvoir rencontrer Yaffa en personne et chanter pour elle, afin de pouvoir « effacer, autant que possible, le souvenir douloureux de jours terribles, que je ne peux même pas imaginer ».

Serrant la lettre contre son coeur, la vieille dame affiche une joie non dissimulée, assurant que la réponse inattendue du musicien est un « honneur » pour elle. La lettre montre non seulement le bon cœur et l’humilité de Bocelli, mais elle démontre également l’attention touchante qu’il porte à ses fans. Et surtout, l’expérience de Yaffa Adar nous rappelle à quel point la musique peut être puissante non seulement dans les plus beaux moments de notre vie, mais aussi dans nos moments les plus difficiles.