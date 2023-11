Le mystère du mal en Terre sainte

En cherchant à entraîner Israël dans la mécanique du massacre des innocents, le Hamas cherche à détruire l’âme du peuple israélien. Seule la voie du pardon peut vaincre le mystère du mal.

La Terre Sainte est à nouveau meurtrie. Une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas ensanglante le Levant. Le 7 octobre dernier, le Hamas a lancé une effroyable attaque contre Israël. Une attaque contre des civils, dans des villes et des kibboutz près de Gaza. La violence de ces assauts a choqué le monde entier. 1400 morts dont beaucoup d’enfants, des bébés, des femmes enceintes, des vieillards, tous tués dans des conditions épouvantables. Au-delà de la lâcheté incroyable de ces hommes armés qui s’en sont pris à des personnes sans moyen de se défendre, c’est la cruauté, le sadisme, du Hamas contre ses victimes qui provoque une colère immense en Israël et dans le monde. Je ne donne pas de détails, non parce que la presse les a largement évoqués, mais parce que leur seule lecture est insoutenable. Devant cette barbarie, un passage de la Bible est maintes fois cité : « Ainsi parle l’Éternel : On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères ; Rachel pleure ses enfants ; elle refuse d’être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » C’est une lamentation de Jérémie, citée par saint Matthieu (Mt 2, 16-18) comme étant une prophétie qui annonce le massacre des innocents par Hérode.

Détruire l’âme de l’ennemi

Le parallèle est juste, car c’est bien de cela qu’il s’agit : un flot de barbarie. Devant un tel crime nous sommes face au mystère du mal. Une cruauté intense visant à déclencher la fureur d’Israël traduite par des offensives militaires de grande ampleur. Israël organise évidemment sa riposte et attaque le Hamas à Gaza, un des endroits où la population est la plus dense au monde. Les Gazaoui sont ainsi les boucliers humains du Hamas qui espère que les bombes israéliennes feront un maximum de morts… y compris des morts dont Israël n’est pas responsable comme l’incident de l’hôpital Ahli Arab causé par une rocket du Hamas, mais dont celui-ci a immédiatement accusé Tsahal.

La paix est-elle encore envisageable en Terre sainte ? En Europe, la paix était impossible en 1942. Et pourtant nous vivons en paix depuis 1945.

La mécanique est perverse : détruire l’autre en provoquant sa propre colère, chercher à tuer l’âme des Israéliens en les poussant au paroxysme de la guerre. C’est la radicalité du mal : chercher non pas à détruire le corps de l’ennemi, mais son esprit en l’incitant au même sadisme. Pour quel but ? L’isoler encore plus au sein du Proche Orient, le rendre détestable aux yeux de tous les musulmans et du monde. C’est diabolique au sens étymologique du terme : il s’agit de diviser, d’isoler. Je pense que c’est diabolique au sens propre… Et malheureusement, la stratégie fonctionne : la réponse d’Israël est forte avec le blocus de Gaza. La riposte fait aussi des victimes civiles à cause du bouclier humain. Israël semble pris au piège.

Le mal n’est vraiment vaincu que par le pardon entre les hommes.

Quant au Hamas, il a des soutiens en Occident dans les milieux d’extrême-gauche et wokistes. Nous l’avons vu en France avec La France insoumise, aux États-Unis avec des étudiants woke qui militent pour le Hamas. Raphaël Enthoven, sur X, l’a bien démontré : le Hamas se sert de l’alibi de la colonisation israélienne en Cisjordanie, des souffrances bien réelles du peuple palestinien. Son antisémitisme sans limite se cache derrière la cause palestinienne. C’est la grande différence avec le nazisme qui haïssait les Juifs pour des raisons irrationnelles : la Hamas aura toujours des soutiens qui refusent de faire le tri entre les défenseurs de la Palestine. Comme le communisme qui a encore des soutiens aujourd’hui malgré ses 80 millions de victimes, le Hamas a des supporters aveugles et sourds. Refuser le mal, c’est refuser tout ce qui peut justifier un crime. Le Hamas n’a rien d’une résistance. Les résistants français n’ont jamais tué d’enfants, ils ne s’en prenaient qu’aux soldats allemands. Toutes les luttes patriotiques ne se valent pas et la cause palestinienne vue par le Hamas qui veut la destruction d’Israël, État et peuple confondu, est indéfendable.

La voie du pardon

La paix est-elle encore envisageable en Terre sainte ? En Europe, la paix était impossible en 1942. Et pourtant nous vivons en paix depuis 1945. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des crimes aussi atroces que ceux du Hamas ont été commis en France par nos voisins. Après la Shoah et tous les crimes du nazisme, une paix juste et durable pouvait-elle être encore espérée avec l’Allemagne ? Et pourtant elle s’est construite : il a fallu d’abord éliminer le nazisme et construire une réconciliation entre les deux peuples. Le moteur de cette réconciliation fut la foi chrétienne des fondateurs de l’Union européenne : Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, mais aussi le général de Gaulle qui a poursuivi la réconciliation franco-allemande, tous étaient des catholiques pratiquants. La Terre Sainte pourra-t-elle un jour suivre un processus de réconciliation après l’élimination du Hamas et des organisations fanatiques qui entretiennent la haine ? Il faut l’espérer. Le mal n’est vraiment vaincu que par le pardon entre les hommes.