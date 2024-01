Le diocèse de Phan Thiet au Vietnam a ouvert officiellement le 14 janvier la phase diocésaine de la cause en béatification de Mgr Pierre Lambert de la Motte, l’un des pionniers de l’évangélisation du Vietnam. Vingt mille personnes ont assisté à la messe solennelle célébrée à Phan Thiet en présence de l'épiscopat vietnamien.

Près de 20.000 personnes ont assisté le 13 janvier à la cérémonie d’ouverture de la cause en béatification de Pierre Lambert de la Motte, à Phan Thiet au Vietnam, rapporte le site d’information Asianews. Comptant parmi les premiers missionnaires évangélisateurs du Vietnam et de la Thaïlande au XVIIe siècle, Pierre Lambert de la Motte a été le premier évêque de Dang Trong, au sud du Vietnam. Doté d’un fort caractère et réputé mystique, ce membre des Mission étrangères de Paris (MEP) s’est beaucoup engagé dans la formation des prêtres locaux. Il a lui-même ordonné les premiers d’entre eux.

Deux nouvelles figures de sainteté pour le Vietnam

L’archevêque de Hué, Mgr Joseph Nguyen Chi Linh, a prononcé l’homélie en rappelant que Mgr Pierre Lambert de la Motte, qui n’a pu se rendre au Vietnam que trois fois en 19 ans d’épiscopat, a pourtant « accompli des choses très importantes et essentielles pour l’Église du Vietnam ». L’ouverture de la cause en béatification de Mgr de la Motte fait suite à celle d’un autre pionnier de l’évangélisation en Asie: Mgr François Pallu, l’un des fondateurs des MEP et contemporain de Mgr de la Motte. L’ouverture de son procès en béatification a été officialisée le 29 octobre 2023, dans la cathédrale d’Ho Chi Minh. C’est la première fois, avec ces deux figures fondatrices de l’Église au Vietnam, que les évêques vietnamiens soutiennent la cause de béatification de deux missionnaires étrangers.

Pour mémoire, l’Église catholique du Vietnam fait néanmoins preuve d’une incroyable vitalité. Près de 7% de la population est catholique – soit 5 millions de personnes – et le pays compte 27 diocèse, dont trois archidiocèses. En parallèle, il y a onze séminaires au Vietnam qui forment 2.824 étudiants.