Évangéliser ou catéchiser : quelles différences ?

Régulièrement employés dans l’Église catholique, les termes "évangéliser" et "catéchiser" sont souvent confondus. Ils ne signifient pourtant pas la même chose.

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », nous enseigne le Christ dans l’évangile de saint Matthieu (Mt 28, 19-20). Puisque Jésus a fait des chrétiens ses disciples, il les a aussi voulus apôtres et missionnaires pour évangéliser, toujours, et pour catéchiser, parfois.

Évangéliser pour « annoncer l’Évangile »

L’évangélisation, explique l’Église dans son glossaire, est « l’annonce de l’Évangile« , cette « bonne nouvelle du salut annoncée aux hommes par Jésus ». L’Église précise alors que « l’évangélisation […] peut revêtir diverses formes : prière, prédication, témoignage, inculturation et invitation à s’engager ». L’évangélisation, selon l’Église, est une « mission liée à toute vie chrétienne en raison du baptême ».

Catéchiser pour compléter l’initiation chrétienne

La catéchèse, quant à elle, désigne le « processus de formation de l’Église au service de la croissance de la foi des personnes qu’elle accompagne ». Le mot, lui, vient du grec κατηχέω [katêkhéô], de kata [de haut en bas] et êkhéô [retentir]. La catéchèse est donc un accompagnement éducatif et intellectuel dans la foi. Elle peut être proposée à tout âge et est dispensée par l’évêque, les prêtres, les parents, parrains, marraines ou, au sein des paroisses, par les catéchistes. La catéchèse n’est donc qu’une part de l’évangélisation : si catéchiser, c’est transmettre un savoir sur les vérités de la foi, évangéliser, c’est annoncer plus largement le Salut donné au monde par la mort et la résurrection du Christ.

« Le processus d’évangélisation est, par conséquent, organisé en étapes ou ‘moments essentiels’, explique ainsi le Directoire pour la catéchèse. L’activité missionnaire pour les non-croyants et pour ceux qui vivent dans l’indifférence religieuse ; l’activité catéchistique d’initiation pour ceux qui choisissent l’Évangile et pour ceux qui ont besoin de compléter ou de restructurer leur initiation ; et l’action pastorale pour les fidèles chrétiens ayant déjà atteint la maturité au sein de la communauté chrétienne. Ces moments […] apporteront la nourriture évangélique la plus adaptée à la croissance spirituelle de chaque personne ou de la communauté elle-même ».