Un livre sur les premières années de mariage dans les meilleures ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 5 au 11 janvier dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère Adrien Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

2

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE : PETITE THÉOLOGIE DE LA MISSION



Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

3

Avec les fées



Ed. des Equateurs

Résumé : de Sylvain Tesson, Éditions de l’Equateur, janvier 2024. Les promontoires de Galice, Bretagne, Cornouailles, du pays de Galles, de l’île de Man, de l’Irlande et de l’Écosse dessinaient un arc. Par voie de mer, à bord d’un voilier, j’allais relier les miettes de ce déchiquetage. Sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Puisque la nuit était tombée sur ce monde de machines et de banquiers, je me donnais trois mois pour essayer d’y voir. Je partais. Avec les fées.Retrouvez-le en librairie.

4

LE GOÛT DU RISQUE



Grasset

Résumé : par Andrea Marcolongo , Patrice Franceschi , Loïc Finaz, Grasset, septembre 2023. Combattant sans concessions la peur, le repli et la prudence qui l’emportent aujourd’hui trop souvent sur la liberté, à l’instar des pandémies, des catastrophes naturelles ou de l’intelligence artificielle, les trois écrivains appellent à faire preuve de courage intellectuel et moral pour ne pas fuir la mort, tuer le principe de précaution et vivre pleinement. Retrouvez-le en librairie.

5

ASTÉRIX. VOL. 40. L’IRIS BLANC



Albert René

Résumé : par Fabcaro et Didier Conrad, Albert René, octobre 2023. Jules César utilise les préceptes de l’Iris blanc pour remotiver ses troupes encadrant le village gaulois qui résiste toujours. Cette école de pensée prône une vie saine et l’épanouissement personnel. Ces idées ne tardent pas à atteindre le village d’Astérix, divisant ses habitants. Retrouvez-le en librairie.

6

FRANÇOIS D’ASSISE : LE CHEVALIER SANS ARMURE



Éditions Emmanuel

Résumé : par Luc Adrian, Emmanuel, octobre 2023. Du sang, des larmes, de l’aventure, des combats, du suspens, des lumières fulgurantes et des ténèbres épaisses… La vie de François d’Assise est un roman. C’est comme tel que Luc Adrian nous la raconte dans cette biographie jubilatoire. En dépoussiérant l’un des plus grands saints de l’histoire, il renouvelle le genre même de l’hagiographie. En effet, par son approche résolument originale et décalée (fous-rires et émotions fortes garantis), ce page-turner dévoile avec authenticité le cœur brûlant du frère universel. Dont la radicalité évangélique révèle alors toute sa modernité… Retrouvez-le en librairie.

7

La vie heureuse



Gallimard

Résumé : par David Foenkinos, Gallimard, janvier 2024. A la suite d’un voyage à Séoul, Eric découvre Happy Life, un endroit où les patients vivent de manière anticipée leur propre enterrement. Convaincu par cette thérapie, il l’importe en France pour aider les personnes à changer leur rapport à la vie. Après des années sans s’être vus, il croise la route d’Amélie, une ancienne connaissance avec qui il a coupé les ponts. Retrouvez-le en librairie.

8

UN SI GRAND DÉSIR DE SILENCE



Cerf

Résumé : de Anne Le Maître, Cerf, octobre 2022. Une apologie du silence pour prendre du recul face à une société saturée de sons et d’images. L’auteure mêle références littéraires et anecdotes personnelles pour proposer des pistes de réflexion sur le mouvement du monde. Prix de la liberté intérieure 2023. Retrouvez-le en librairie.

9

ÉLOGE SPIRITUEL DE L’IMPERFECTION



Artège

Résumé : par Alexia Vidot, Artège, novembre 2023. Les imperfections sont décrites comme les jalons d’un véritable épanouissement spirituel puisqu’elles donnent l’occasion à chacun de se corriger et de mieux se connaître pour mieux accepter d’être aidé et aimé. Retrouvez-le en librairie.

10

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER… : CONSEILS POUR LES PREMIÈRES ANNÉES DE MARIAGE



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Fort d’une longue expérience dans l’accompagnement des fiancés et des jeunes mariés, le père F. Potez propose des conseils à destination des couples pour les accompagner dans les premières années de leur mariage. Retrouvez-le en librairie.