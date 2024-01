Après “Killers of the Flower Moon” qui traitait de massacres dans la communauté Osage dans les années 1920 en Oklahoma, le réalisateur Martin Scorsese se penche désormais sur son prochain film qui portera sur Jésus. Un film qui devrait être tourné en 2024 et qui répond, selon le réalisateur, à l’appel du Pape aux artistes, “nous devons voir Jésus.”

Dans un interview donnée au Los Angeles Times le 8 janvier 2024, le réalisateur à la renommée mondiale a donné quelques précieuses indications sur son prochain film. On sait désormais qu’il sera inspiré du livre “Une vie de Jésus”, écrit par le Japonais Shūsaku Endō, l’auteur du livre “Silence” déjà porté au cinéma par le même Martin Scorsese en 2016. Ce dernier explique que son Jésus sera un film d’environ “80 minutes (1h20), se concentrant sur les enseignements fondamentaux de Jésus d’une manière qui explore les “principes”, sans faire de prosélytisme. » Pour comparaison, le dernier film du réalisateur, “Killers of the Flower Moon”, dure 3h40 !

Le réalisateur a aussi précisé que le scénario du film était terminé et qu’il envisageait un tournage plus tard cette année : “J’essaie de trouver une nouvelle façon de Le (Jésus, ndlr.) rendre plus accessible et d’éliminer le fardeau négatif associé à la religion organisée” a-t-il souligné auprès du quotidien américain. “À l’heure actuelle, religion, vous prononcez ce mot, et tout le monde s’indigne parce que cela a échoué à bien des égards. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l’impulsion initiale était mauvaise. Repensons-y. Vous pouvez ne pas y adhérer, mais même là, la religion pourrait faire une différence dans la façon dont vous vivez votre vie. Ne la rejetez pas d’emblée en bloc. C’est tout ce que je veux dire avec ce film. Et je dis cela en tant que personne qui aura 81 ans dans quelques jours. »

En mai 2023, après avoir présenté son dernier film à Cannes, Martin Scorsese s’était rendu en Italie pour participer à la conférence organisée par le journal jésuite La Civiltà Cattolica « L’esthétique globale de l’imagination catholique ». Il avait rencontré personnellement le Pape. A la sortie de son entretien, il avait même confié : « J’ai répondu à l’appel du Pape aux artistes de la seule manière que je connaisse : en imaginant et en écrivant un scénario pour un film sur Jésus. » Après un sulfureux La dernière tentation du Christ et un bien plus profond Silence, on a hâte de savoir comment le réalisateur dirigera son prochain film pour nous faire voir le fils de Dieu, à sa manière.