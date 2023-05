Il pourrait bien être le héros du prochain film de Scorsese

Après la montée des marches à Cannes, le réalisateur Martin Scorsese a monté celles du Vatican où il a été reçu en audience privée par le pape François, samedi 27 mai. Accompagné de son épouse, Martin Scorsese a échangé avec le Pape sur sa foi catholique et a annoncé sa volonté de produire un nouveau film, dont le sujet principal ne serait autre que le Christ.

« J’ai répondu à l’appel du pape aux artistes de la seule manière que je connaisse : en imaginant et en écrivant un scénario pour un film sur Jésus« , a-t-il annoncé, avant d’ajouter: « je suis sur le point de commencer à le faire ». Après l’audience, Martin Scorsese s’est rendu à une conférence, organisée par le journal jésuite La Civiltà Cattolica et l’université de Georgetown, intitulée « L’esthétique globale de l’imaginaire catholique ». Selon le rédacteur en chef de ce journal, le réalisateur a beaucoup évoqué sa foi durant cette conférence et sa grande admiration pour « L’Évangile selon saint Matthieu » de Pier Paolo Pasolini.

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur italo-américain rencontre le Pape. En 2016, il lui avait ainsi présenté le film « Silence« , adaptation du livre de Shusaku Endo sur le parcours d’un missionnaire jésuite au Japon. Loin du sulfureux « La dernière tentation du Christ » sorti en 1988, ce film proposait avec une grande justesse une méditation éprouvante sur le sens du martyre.