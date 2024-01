Qu'elle soit programmée ou imprévue, la césarienne peut être une source d'angoisse pour une femme enceinte. À celles qui y sont confrontées : il existe un saint patron qui veille sur les mères qui accouchent par voie haute.

Ce sont des circonstances dramatiques de sa naissance que saint Raymond Nonnat tient son nom. Nonnat n’est en effet pas le nom de son père. Du latin non natus, non né, saint Raymond Nonnat est – littéralement – celui qui n’est pas né, ou plutôt, qui n’est pas né comme les autres.

Raymond Nonnat voit le jour en 1204 à Portell, un village de Catalogne qui porte aujourd’hui son nom, Sant Ramon. Le « non-né » naquit in extremis, au moment de la mort en couches de sa mère. Refusant de perdre son fils en même temps que son épouse, son père supplie les médecins d’ouvrir, à l’aide d’un poignard, le ventre de sa femme pour en extraire le nouveau-né, comme par césarienne. C’est ce geste qui lui sauve la vie.

Saint Raymond Nonnat, Antonio del Castillo y Saavedra, vers 1640-1650, musée Goya (Saragosse) Domaine public

Ordonné prêtre en 1222, saint Raymond Nonnat rejoint l’ordre de la Merci, fondé par saint Pierre Nolasque pour porter secours aux chrétiens prisonniers des Sarrasins en Afrique du Nord. Là, et selon la règle des Mercédaires, comme, bien plus tard, le fit Arnaud Beltrame, il prend volontairement la place d’un esclave chrétien à Tunis dont il obtient ainsi la libération. En captivité, il subit la torture et les outrages, par charité, à la place de l’otage pour qui il s’est sacrifié. Là, il ne cesse d’évangéliser ses compagnons d’infortune : pour l’en empêcher, ses tortionnaires musulmans scellent ses lèvres par un cadenas qui n’était ouvert que pour les repas.

Lorsque, racheté par son ordre, il rentre en Espagne, le pape Grégoire IX l’envoie à la rencontre de Louis IX, roi de France et futur saint Louis, pour qu’il l’encourage à partir en croisade. En 1240, Raymond Nonnat s’éteint, épuisé, à 36 ans, sur la route de Rome où il devait recevoir la pourpre cardinalice. « À Cardona près de Barcelone, vers 1240, explique le martyrologe, saint Raymond Nonnat, qui fut un des premiers compagnons de saint Pierre Nolasque dans l’Ordre de Notre-Dame de la Merci et souffrit beaucoup, rapporte-t-on, au nom du Christ pour le rachat des captifs ». Par sa naissance, l’Église le célèbre comme le saint patron des femmes enceintes et des sages-femmes.