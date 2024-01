Les catholiques de Pékin ont célébré les 30 décembre 2023 et 1er janvier 2024 l'inauguration de deux églises, dont l'une est consacrée à l'apôtre saint Jean. Alors que la communauté catholique évolue sous une surveillance drastique du pouvoir, la consécration de ces édifices confirme la volonté de l'Église en Chine d'évangéliser.

Les catholiques de Pékin ont eu la joie de consacrer deux nouvelles églises pour ce début d’année 2024. L’une, inaugurée le 30 décembre 2023 par Mgr Joseph Li Shan, archevêque de Pékin, a été consacrée à l’apôtre saint Jean, rapporte l’agence Fides. L’édifice est situé dans la plus grande zone de développement économique et technologique de Pékin, connue sous le nom de BEDA, ou Beijing E-Town. Entouré de 300 fidèles, de 20 prêtres et d’une dizaine de religieuses, Mgr Li Shan a encouragé à prendre pour exemple l’apôtre bien-aimé du Christ lors de son homélie, afin de devenir à leur tour des témoins de l’Évangile dans une zone particulièrement urbaine, où se regroupent beaucoup de jeunes familiers des nouvelles technologies.

Le 1er janvier 2024, jour de la solennité de Marie Mère de Dieu, les catholiques du diocèse de Xi’An ont quant à eux inauguré une église à Guanshan, ville située dans une zone particulièrement pauvre. La communauté diocésaine s’est là encore fortement rassemblée pour célébrer cette inauguration, avec 33 prêtres, 20 religieuses et de nombreux laïcs venus des paroisses et municipalités environnantes qui ont assisté à la consécration.

Évangéliser en terrain hostile

L’année 2024 ouvre une année pastorale consacrée à l’évangélisation pour la province de Hebei (nord de la Chine), qui entoure Pékin. Un plan pastoral missionnaire élaboré par des prêtres de huit doyennés invite ainsi tous les catholiques à « marcher ensemble en proclamant l’Évangile du Christ ». Un véritable défi pour cette communauté qui avance chaque jour un peu plus en terrain miné : sous surveillance constante du pouvoir qui veut forcer l’alignement des religions sur la culture chinoise et le régime communiste, les catholiques sont soumis à bon nombre de vexations. Outre des arrestations et détentions arbitraires, de plus en plus de fermetures arbitraires d’églises, voire de destructions, sont recensées. L’inauguration de deux nouvelles églises à Pékin est donc, pour ces fidèles, une vague d’espérance.