Le diocèse de Laval a son nouvel évêque

Jusqu'à présent prêtre du diocèse de Versailles, le père Matthieu Dupont a été nommé évêque de Laval (Mayenne) par le pape François, a indiqué le bureau de presse du Saint-Siège le 9 janvier 2024. Sa messe d'ordination épiscopale est prévue le 9 mars.

Mgr Matthieu Dupont, 50 ans, prêtre du diocèse de Versailles, a été nommé évêque de Laval par le pape François, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 9 janvier 2024. Jusqu’à présent doyen de Mantes-La-Jolie, il sera ordonné évêque le 9 mars et formellement installé le lendemain en la cathédrale de Laval.

Mgr Matthieu Dupont, né le 11 décembre 1973 à Versailles, a obtenu un doctorat en pharmacie à l’université Paris-Sud, puis s’est orienté vers le sacerdoce et a notamment étudié à Rome, à l’université pontificale du Latran et à l’Institut Jean Paul II.

Ordonné prêtre en 2003

Ordonné prêtre en 2003 pour le diocèse de Versailles, il a notamment exercé comme vicaire dans les paroisses de Sartrouville et de Montigny, et comme enseignant en théologie morale et membre du conseil du séminaire diocésain, dont il est devenu le supérieur en 2014. Depuis 2023, il était doyen et curé du groupement paroissial de Mantes-La-Jolie.

Le diocèse de Laval, qui est suffragant de celui de Rennes, était vacant depuis le transfert de Mgr Thierry Scherrer comme évêque de Perpignan, le 11 avril 2023. Ce diocèse couvrant le département de la Mayenne compte environ 300.000 habitants parmi lesquels 90% sont recensés comme catholiques.

Messe d’ordination épiscopale le 9 mars

Il a cependant connu une très forte baisse de son effectif sacerdotal depuis la seconde moitié du XXe siècle, avec 538 prêtres diocésains recensés en 1950 contre seulement 59 dans l’Annuaire pontifical de 2022. Le nombre de religieuses vivant sur son territoire est passé, sur cette même période, d’environ 1500 au milieu du XXe siècle à moins de 200 en 2022.

La messe d’ordination épiscopale de Mgr Matthieu Dupont aura lieu le samedi 9 mars à 15h en la basilique Notre-Dame de Pontmain. Sa messe d’installation aura lieu le lendemain, dimanche 10 mars à 11h, en la cathédrale de la Sainte-Trinité de Laval.