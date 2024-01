Birmanie : au moins 15 morts après un bombardement visant des églises

ခမ်းပတ်မြို့အနီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ် လေယာဥ်နဲ့ဗုံးကြဲခံရလို့ ကလေးငယ်အပါအဝင် ၁၅ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး 😢💔

Today, January 7, 2024, the genocidal military junta in Myanmar perpetrated yet another atrocity, bombing a school in Sagaing, Tamu District of Kanan village near Khampa town. This… pic.twitter.com/arN7j1E43L