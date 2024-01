Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 29 décembre au 4 janvier dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère Adrien Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

2

L’allègement des vernis



Philippe Rey

Résumé : de Paul Saint Bris, Philippe Rey, janvier 2023. Directeur de la peinture au Louvre, Aurélien, intellectuel nostalgique, voit dans le musée un refuge pour se protéger d’un monde changeant. L’arrivée d’une nouvelle présidente, une femme énergique au pragmatisme désinhibé, la frénésie visuelle de l’époque et des arguments marketing l’obligent à entreprendre la restauration de la Joconde. Prix La Ponche 2023, prix du Meurice 2023. Retrouvez-le en librairie.

3

VEILLER SUR ELLE



l’Iconoclaste

Résumé : par Jean-Baptiste Andrea, l’Iconoclaste, août 2023. Août 1986. Dans un monastère italien où il vit depuis quarante ans, veillant sur sa dernière œuvre, Mimo se meurt. Au cours de ses dernières heures, entre souvenirs et divagations, il plonge dans l’histoire de sa vie : son apprentissage chez un sculpteur alcoolique et brutal, sa rencontre avec Viola, fille unique de la famille Orsini, dont il tombe amoureux, et son succès. Prix Goncourt 2023. Retrouvez-le en librairie.

4

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE : PETITE THÉOLOGIE DE LA MISSION



Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

5

ASTÉRIX. VOL. 40. L’IRIS BLANC



Albert René

Résumé : par Fabcaro et Didier Conrad, Albert René, octobre 2023. Jules César utilise les préceptes de l’Iris blanc pour remotiver ses troupes encadrant le village gaulois qui résiste toujours. Cette école de pensée prône une vie saine et l’épanouissement personnel. Ces idées ne tardent pas à atteindre le village d’Astérix, divisant ses habitants. Retrouvez-le en librairie.

6

Atlas archéologique de la France



Tallandier

Résumé : par Dominique Garcia et Marc Bouiron, Tallandier, novembre 2023. Un atlas qui révèle une nouvelle histoire de la dynamique des peuplements du territoire, de la construction des paysages, ainsi que de l’évolution économique et culturelle des sociétés, de l’homme de Tautavel à la grotte Cosquer, de Lascaux aux mégalithes de Bretagne, des traces des esclaves de l’île de Tromelin à celles de la Seconde Guerre mondiale. Retrouvez-le en librairie.

7

L’insolence des miracles



Plon

Résumé : de Didier Van Cauwelaert, Plon, octobre 2023. Un voyage impertinent au coeur des miracles de l’Église, de la tilma de Guadalupe aux apparitions de la Vierge à Notre-Dame de Zeitoun ou au Caire, en passant par le linceul de Turin. Détaillant ces phénomènes inexpliqués, l’auteur s’interroge sur la façon dont l’Église les a accueillis, leur certification, les raisons du refus de certains, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

8

ESPÉRER : LA VIOLENCE, L’HISTOIRE, LE BONHEUR



© Grasset

Résumé : par François-Xavier Bellamy, Grasset, octobre 2023. Issue de trois conférences, une réflexion philosophique sur un monde sans violence, sur la possibilité du progrès, et sur la quête du bonheur. Avec pour fil rouge la perspective de renouer avec l’espoir. Retrouvez-le en librairie.

9

ÉLOGE SPIRITUEL DE L’IMPERFECTION



Artège

Résumé : par Alexia Vidot, Artège, novembre 2023. Les imperfections sont décrites comme les jalons d’un véritable épanouissement spirituel puisqu’elles donnent l’occasion à chacun de se corriger et de mieux se connaître pour mieux accepter d’être aidé et aimé. Retrouvez-le en librairie.

10

Histoire intime de la Ve République -Tragédie française



Gallimard

Résumé : de Franz-Olivier Giesbert, Gallimard, novembre 2023. Se fondant sur ses archives et sur son regard de l’époque, l’auteur poursuit son histoire intime de la Ve République, à travers laquelle il interroge les maux français contemporains. Il revient sur les mandats de Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande, et les divers événements qui les ont ponctués : chute du mur de Berlin, 11 Septembre, bicentenaire de la Révolution ou encore mort d’Aragon. Retrouvez-le en librairie.