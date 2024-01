La reprise de la Goffa Lolita par Fidesco, un rayonnement mondial !

Les volontaires Fidesco ont réalisé une reprise réussie de la Goffa Lolita depuis les quatre coins de la planète. Une vidéo qui donne un bel aperçu de la joie qui émane des missions Fidesco dans le monde entier.

Vous n’avez pas encore cet air entraînant dans la tête ? Si ce n’est pas le cas, cela ne saurait tarder avec la reprise de la Goffa Lolita de l’artiste La Petite Culotte par les volontaires Fidesco. Depuis le Chili, le Pérou, le Brésil, Madagascar, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et tant d’autres pays, ils chantent la joie de se mettre au service des plus pauvres.

« Mais c’était qui, c’est qui ?

C’est qui, c’est qui ?

Mais c’est qui ?

C’est Fidesco, du nord au sud, de l’Est à l’Ouest, et ça, c’est beau !

Poussés par Dieu et son Esprit Saint dans le dos, ils sont en mission Fidesco. »

Les volontaires sont cette année 232 volontaires sur le terrain, répartis dans 28 pays en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, et agissent dans des domaines aussi variés que la santé, l’agroécologie, la construction, la gestion de projets, l’éducation etc… Dans la vidéo mais aussi à travers les nombreux témoignages confiés à Aleteia, les volontaires Fidesco témoignent de la joie et de la richesse de partir un ou deux ans en mission à l’autre bout du monde. Une manière de se mettre, radicalement, au service des plus pauvres, de partager ses compétences avec les pays en voie de développement, de créer des liens fraternels, d’approfondir sa vie spirituelle et de faire l’expérience de l’universalité de l’Église.

Des expériences fortes, enrichissantes, que les volontaires souhaitent partager avec d’autres. C’est pourquoi, à la fin de chanson, ils n’hésitent pas à lancer cet appel entraînant : « Nous sommes entrés dans l’aventure missionnaire, en partant à l’aut’ bout d’la Terre. Peut-être un jour, ça s’ra ton tour ? » Un nouveau projet pour une nouvelle année ?