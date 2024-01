[VIDÉO] Pourquoi adorer le Saint Nom de Jésus ?

En janvier, l'Église célèbre et honore le Saint Nom de Jésus. D'où vient cette dévotion particulière ? Comment prendre part à cette prière ?

Selon saint Thomas d’Aquin, alors que le nom de « Jésus » signifie « Dieu sauve », Emmanuel « désigne la cause du salut, qui est l’union de la nature divine et de la nature humaine en la personne du Fils de Dieu ». Le prophète Isaïe annonce même que « Son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » (Is 9,5). Autant d’appellations qui, selon le théologien, recouvrent les conséquences de son rôle de Sauveur.