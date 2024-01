La chasse aux pharisiens

Être fidèle à ses engagements, serait-ce être pharisien ? Si le pharisaïsme éloigne de Dieu, rappelle l’écrivain Henri Quantin, la priorité donnée à la miséricorde n’abolit ni les préceptes moraux ni le péché.

Parmi les arguments censés justifier les évolutions de la morale dans l’Église, il en est un qui nous a toujours semblé particulièrement infondé : celui qui met en avant l’orgueil pharisien que susciterait la fidélité à un engagement pris. Ainsi, il y aurait d’un côté des narcissiques méprisants qui se glorifient d’être dans les clous et de l’autre des infidèles que leur manquement à la règle aurait rendu humbles et ouverts d’esprit. L’Évangile souvent mieux reçu par les publicains donne bien sûr à l’opposition un fond de pertinence, mais il est bon de rappeler que le Christ invite à suivre ce que disent les pharisiens, du moment qu’on n’agit pas comme eux : « Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens : faites donc et observez tout ce qu’ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes ; car ils disent et ne font pas (Mt, 23, 2-3). Pour un appel à abolir les exigences de la Loi et les vociférations salutaires des prophètes, on repassera.

La priorité donnée à la Miséricorde

Bien sûr encore, dans l’épître aux Romains, saint Paul met en avant « la vie sous la grâce », qu’il oppose à « la vie sous la loi ». Suivre la loi pour elle-même peut mener plus sûrement à l’inhumanité qu’à Dieu. La loi ne sauve pas et il peut même y avoir, selon la formule de Simone Weil, « un péché par la loi » : obsession pour une lettre sans Esprit, réduction de l’Église à une douane spirituelle jetant des anathema sit (« qu’il soit anathème »), idolâtrie d’une justice interdisant toute prise en compte des situations particulières…