La grâce est-elle présente partout ?

"Tout est grâce !" s’exclamait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Assurément, la grâce, action de Dieu dans le monde, ne se limite pas aux sacrements. Pourtant, la liturgie, contrairement aux dévotions personnelles, rend objective la présence de Dieu. Explications.

Distinguer, et même hiérarchiser, mais ne pas opposer. Ainsi la liturgie et les dévotions sont-elles évoquées dans un texte romain de 2001 publié par le Dicastère pour le Culte divin et la discipline des sacrements, le Directoire sur la piété populaire et la liturgie.

« Puisqu’il se réfère à des pieux exercices de nature et de caractère différents, […] le texte formule des propositions en respectant constamment un certain nombre de présupposés fondamentaux : la supériorité de la Liturgie sur les autres expressions cultuelles ; la dignité et la légitimité de la piété populaire ; la nécessité pastorale d’éviter toute forme d’opposition entre la Liturgie et la piété populaire, ou au contraire la confusion entre ces deux domaines. » (§ 93)

Dans la vie chrétienne, la question peut légitimement être posée : Dieu est-il davantage présent à la messe que dans ma prière personnelle ? Autrement dit, la grâce agit-elle plus dans les sacrements ? Première certitude : Dieu est plus grand que les conditionnements humains, la grâce, action de l’Esprit saint dans le monde, ne se limite pas aux sacrements. Ceux-ci, pourtant, qui rendent visible une réalité invisible, sont les soutiens de toute vie spirituelle. Extérieurs à nous, codifiés par la liturgie, dons de l’Église, manifestations de la vie communautaire, ils ont la supériorité de l’objectivité.