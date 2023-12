De Joseph Ratzinger à Benoît XVI, de prêtre à archevêque, de cardinal à pape, Aleteia vous propose de revenir en images sur les sept grandes dates qui ont marqué le sacerdoce de Benoît XVI.

Le pape émérite Benoît XVI était rappelé au Père il y a un an tout juste. Grand théologien, l’Église lui doit de nombreux traités, discours, sermons, encycliques et textes divers. Il a laissé derrière lui toute une génération de jeunes catholiques profondément marqués par un pontificat qui a su réconcilier tradition et actualité : « il n’y a pas deux typologies différentes de doctrine sociale, soulignait-il ainsi, l’une préconciliaire et l’autre postconciliaire, mais un unique enseignement, cohérent et en même temps toujours nouveau » (Caritas in Veritate). Aleteia revient en vidéo sur les sept grandes dates qui ont marqué sa vie de prêtre.