Le Vatican a annoncé fin décembre la publication prochaine de près de 130 homélies du défunt pape Benoît XVI. Des homélies retranscrites alors qu'il était encore Pape, mais aussi près d'une centaine d'homélies privées, dites devant ses proches, alors qu'il était "à la retraite".

L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

La maison d’édition du Vatican a annoncé le 23 décembre dernier qu’elle allait publier un livre contenant quelque 130 homélies inédites prononcées par le défunt pape Benoît XVI lors de messes dominicales privées. Si la date de parution n’a pas encore été donnée, on sait déjà toutefois que 30 de ces homélies ont été prononcées lorsqu’il était encore Pape, alors que les 100 autres ont été prononcées devant les membres de sa famille une fois qu’il avait pris sa retraite. « Ces homélies ont été enregistrées et retranscrites par des femmes consacrées, membres de Memores Domini, qui vivaient avec lui et s’occupaient de sa maison », a précisé le père jésuite Federico Lombardi, président du conseil d’administration de la Fondation vaticane Joseph Ratzinger-Benoît XVI.

Saint Joseph, homme juste

Afin de faire patienter les lecteurs, avec cette annonce de publication, la maison d’édition en a profité pour publié une première homélie, celle que Benoit XVI avait prononcé le 22 décembre 2013, quatrième dimanche de l’Avent , alors qu’il était à sa première année de retraite. L’homélie portait sur saint Joseph et la description biblique de celui-ci comme un « homme juste », ce qui, avant la naissance de Jésus, aurait signifié qu’il suivait la Torah, la loi donnée au peuple d’Israël. « Un vrai juste comme saint Joseph est ainsi : pour lui, la loi n’est pas simplement l’observation de règles, mais se présente comme une parole d’amour, une invitation au dialogue », expliquait alors Benoît XVI dans son homélie.

« Lorsque l’on comprend que « toute la loi n’est que l’amour de Dieu et du prochain », on commence à voir le visage de Dieu et on est conduit au Christ ». Concluant par ce beau message, « le but de la foi est de trouver Jésus, « le chemin de la vie et la joie de la foi » ».

[EN IMAGES] Les funérailles de Benoît XVI :