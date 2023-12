L’incroyable don de deux sœurs pour sauver l’église de leur village

À leur décès, Monique et Geneviève Meynier ont fait un don de 340.000 euros pour restaurer l’église de leur village d’Arith, en Savoie.

Un miracle venu du ciel. Perché dans les montagnes de Savoie, se trouve le village d’Arith où vivent 440 âmes. Ces dernières semaines, les habitants de la commune ont retrouvé le sourire. La raison ? L’église vient de rouvrir ses portes après plus d’un an de travaux. Mais cela n’aurait pas été possible sans le don de deux sœurs après leur décès. Grâce à leurs 340.000 euros, l’édifice du milieu du XIXe siècle a retrouvé sa superbe d’antan.

Chœur de l’église Saint-Laurent d’Arith, Marie-Claire Guérin Marie-Claire Guérin

Ces deux femmes « très croyantes » qui ont sauvé leur église

Monique et Geneviève Meynier sont arrivées dans le village d’Arith en 1970. Les deux femmes sont rapidement tombées amoureuses de cet endroit. Toutes les deux issues d’une famille aisée et célibataires, elles ont pris la décision de léguer une partie de leur fortune pour restaurer l’église de leur village à leur décès, en 2004 pour Geneviève et dix ans plus tard pour Monique. « C’étaient des femmes très croyantes », assure Claudine Tainturier, une habitante du village. C’est seulement en 2016 que l’archevêché de Chambéry reçoit les 340.000 euros comme cela avait été convenu avec les deux sœurs. Les travaux ont commencé en août 2022 et se sont achevés en septembre 2023.

Chœur de l’église Saint-Laurent d’Arith.

Dorénavant, l’église dispose d’un chauffage à air pulsé depuis le sol, toutes les peintures ont également été restaurées par des spécialistes du patrimoine. Si le gros œuvre a été confié à des artisans, les riverains ont eux aussi mit la main à la pâte. Pendant trois mois une trentaine de fidèles, par l’intermédiaire de l’association Saint-Laurent, s’est donné pour mission de nettoyer les statues. Cette aventure a marqué l’ensemble du village d’Arith. « Ce projet nous a permis de nous réunir et d’être en communion autour d’un seul et même objectif : restaurer notre église”, souligne Claudine. Elle ajoute que « du lien social s’est recréé dans le village. Cela nous a donné l’occasion de connaître des gens que l’on côtoyait de loin ». Dans le silence de l’Avent, les riverains de cette commune savoyarde ont attendu patiemment la naissance de Jésus pour vivre enfin la joie la messe de minuit dans leur église restaurée.