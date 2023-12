Ces livres lumineux pour prolonger la joie de Noël

Essais, romans, biographies… Voici un classement un peu particulier qu’Aleteia vous propose cette semaine, en partenariat avec les librairies La Procure. Il s’agit d’une sélection de livres pour prolonger la joie de Noël.

1

LE NOËL DE SAINT FRANÇOIS



Cerf

Résumé : par Bertrand Lesoing, Cerf, octobre 2023. Nous sommes à Greccio, en Italie, en l’an de grâce 1223. C’est la veille de Noël ; l’année qui vient de s’écouler a été bien éprouvante pour François et ceux qui l’entourent. Alors, le Poverello décide de rallumer dans les coeurs la lumière de la paix et de la fraternité. Un boeuf, un âne, un peu de paille et des torches lui suffisent pour faire revivre l’esprit de Bethléem. Alors que la messe de la nuit est sur le point de commencer, François se souvient des visages et des rencontres qui ont marqué son histoire et fait de lui ce qu’il est devenu. De son père, riche marchand assisiate, jusqu’au sultan d’Égypte, sans négliger les oubliés, les pauvres, les lépreux qu’il a croisés. L’histoire de la première crèche de Noël, racontée comme si vous y étiez. Un récit mi-réel, mi-rêvé, qui tisse un portrait vivant et vibrant du Pauvre d’Assise. Écrit d’une plume magnifique, un livre pour tous. Retrouvez-le en librairie.

2

CONTES DE NOËL : ET AUTRES TEXTES



Robert Laffont

Résumé : par Dino Buzzati, Robert Laffont, octobre 2022. Contes de Noël est un recueil de 33 textes de Dino Buzzati inédits en France, des années 1930 au début des années 1970. On y trouve notamment le souvenir du premier Noël d’adolescent de l’auteur sans sa mère, une réflexion sur l’art du cadeau, un conte de fées qu’il a lui-même illustré, une histoire écrite à bord du croiseur sur lequel Buzzati a servi comme correspondant de guerre, un poème sur l’Enfant Jésus, ou encore un texte mettant en scène un homme jugé apte à rejoindre le Club des Grands Survivants car il vient de traverser… la période des fêtes de fin d’année ! Retrouvez-le en librairie.

3

MA CRÈCHE : MÉDITATIONS SUR NOËL



Éditions Emmanuel

Résumé : par pape François, Éditions Emmanuel, novembre 2023. À l’occasion du 800e anniversaire de la crèche de saint François d’Assise, le pape François rassemble dans ce livre ses plus belles méditations sur Noël. À travers les différents éléments de la crèche – de la Sainte Famille aux mages, en passant par les bergers, l’âne et le bœuf, les anges, l’étoile, la lumière… -, il offre un regard inédit sur cette fête et nous invite à nous laisser toucher par la tendresse de Dieu pour toute l’humanité. Un livre lumineux pour entrer dans le mystère et la joie de Noël. Retrouvez-le en librairie.

4

LA LÉGENDE DE LA ROSE DE NOËL



Éditions 2, 3 Choses…

Résumé : par Selma Lagerlöf, Editions 2, 3 Choses…, novembre 2023. Alors que Noël approche et que la neige recouvre le sud de la Suède, l’abbé Hans brave le froid et l’obscurité des forêts de Goïnge pour gagner le repaire d’un terrible brigand. Dans le merveilleux jardin du couvent d’Oved, il rencontre sa femme, qui lui assure qu’il existe un lieu encore plus splendide, fleurissant chaque année la nuit de Noël. Retrouvez-le en librairie.

5

LA CRÈCHE ET LA CROIX



Ad Solem éditions

Résumé : par Édith Stein, Ad Solem éditions, janvier 2008. La Crèche et la Croix réunit cinq textes d’Edith Stein : une conférence prononcée en janvier 1931 sur le mystère de Noël et quatre méditations sur le thème de la Croix et du mystère pascal, composées entre 1934 et 1941. Retrouvez-le en librairie.

6

HISTOIRES DE NOËL POUR FRISSONNER AU COIN DU FEU



Éditions de l’Aube

Résumé : par Erckmann-Chatrian, Gaston Leroux et Maurice Leblanc, Éditions de l’Aube, novembre 2020. La nuit de Noël, quand le monde entier célèbre la paix et l’amour, la Mort continue de rôder, tandis que ses acolytes, le crime et la peur, hantent les ténèbres étoilées… Sous la plume d’Erckmann et Chatrian, de Gaston Leroux ou de Maurice Leblanc, certains réveillons sont bien moins féeriques que d’autres et se chargent même d’une insoutenable tension ! Retrouvez-le en librairie.

7

MÉDITATIONS DE NOËL : CONFÉRENCES DONNÉES À NOTRE-DAME DE PARIS



Mame

Résumé : Jean-Philippe Fabre, Mame, octobre 2020. Noël, fête de la venue du Sauveur, de l’union charnelle de Dieu et de l’humanité. Quel plus beau cadre que Notre-Dame de Paris pour préparer notre cœur à le vivre dans la joie ? Illustré par des images du spectacle Dame de cœur, qui avait sublimé la beauté de cette cathédrale tant aimée, cet ouvrage reprend trois conférences de l’Avent qui y avaient été prononcées, trois méditations sur les annonces de la naissance de Jésus faites à Zacharie, à Marie, à Joseph. Une quatrième, sur le prophète Isaïe, y a été ajoutée, pour souligner que cet événement était attendue de longue date par le peuple d’Israël. Un livre magnifique sur la foi, qui parlera tant aux chrétiens qu’à ceux qui sont en recherche. Retrouvez-le en librairie.

8

LE CLOCHER DE NOËL : ET AUTRES CRIMES IMPOSSIBLES : ANTHOLOGIE



Archipoche

Résumé : Archipoche, novembre 2022. Une sélection d’énigmes en chambre close parues entre 1897 et 1977, signées de maîtres du suspense. Parmi les titres réunis : Le suicide de Kiaros de Frank L. Baum, Le train perdu d’Arthur Conan Doyle, Dans la boule de cristal de Jacques Futrelle, L’auberge des deux sorcières de Joseph Conrad ou encore Thérèse et Germaine de Maurice Leblanc. Retrouvez-le en librairie.

9

EN TA PAROLE, VEILLONS, PRIONS : HOMÉLIES DE L’AVENT ET DU TEMPS DE NOËL



Saint-Léger éditions

Résumé : Jean-Gabriel Gelineau, Saint-Léger éditions, novembre 2022. La joie de l’Évangile est diffusée dans le temps liturgique du cycle de Noël que parcourent les homélies réunies dans ce volume. Le temps de l’Avent, c’est la joie attendue avec le désir ardent de la venue du Sauveur ; à Noël, l’ange annonce aux bergers « une grande joie », joie vécue durant l’octave de la Nativité ; à l’Épiphanie, la joie éclate et se répand sur les nations ; le Baptême du Seigneur complète l’épanouissement de cette « manifestation » du Seigneur. Retrouvez-le en librairie.

10

LE BERGER DE L’AVENT



Zulma

Résumé : par Guinnar Gunnarsson, Zulma, novembre 2019. Comme chaque année début décembre, Benedikt se met en chemin avec ses deux fidèles compagnons, son chien Leó et son bélier Roc, avant que l’hiver ne s’abatte pour de bon sur les terres d’Islande. Ce qui compte avant tout pour ces trois arpenteurs au cœur simple, ce sont les moutons égarés qu’il faut ramener au bercail. Ils avancent, toujours plus loin, de refuge en abri de fortune, dans ce royaume de neige où la terre et le ciel se confondent, avec pour seuls guides quelques rochers et les étoiles. En égaux ils partagent la couche et les vivres. Mais cette année, le blizzard furieux les prend en embuscade… Retrouvez-le en librairie.