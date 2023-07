Des livres qui aident à grandir en humanité, en charité et en sagesse. Une mine d'or pour savoir quels livres glisser dans ses valises cet été.

Le réseau de librairies La Procure a publié récemment un nouveau catalogue « Ces livres qui rendent meilleurs » mettant en exergue des livres profanes qui donnent envie de devenir meilleur et de toujours chercher à faire le Bien. Une littérature destinée à une clientèle croyante ou non, sensible à la recherche du bien, du beau et du vrai. Parmi ce catalogue, Aleteia a sélectionné les dix ouvrages les plus populaires de ces derniers jours. D’excellentes idées pour des lectures estivales !

1 Le Chemin des Estives

Flammarion

Résumé : par Charles Wright, Flammarion, janvier 2021. Aspirant jésuite, Charles Wright, nous entraîne sur les pâturages de montagne. Il a parcouru le chemin des estives à l’été 2019. Sans argent, ni téléphone, sa seule compagnie : un autre novice jésuite. Il fera l’expérience de rencontres inattendues, de la générosité des cœurs et des paysages intemporels du Massif central. Un livre sur l’errance. Retrouvez-le en librairie.

2 campagne

Le passeur éditeur

Résumé : par Raymonde Vincent, Le Passeur, 1937. Marie est une jeune paysanne orpheline, élevée en marge du monde et bientôt « exilée » avec sa grand-mère dans les communs d’un château. La Première Guerre se profile en arrière-plan, tandis que l’adolescente mûrit dans un environnement aussi rude qu’idyllique qui l’ouvrira à la maternité. Écrit en 1937, célébré à sa sortie par Claudel, Daudet et Ramuz, Campagne est un chef-d’œuvre d’écriture épurée, d’une grande finesse d’émotion. Avec une incomparable maîtrise formelle, Raymonde Vincent livre un premier roman où le temps s’écoule à la vitesse de la nature, un manifeste pour le rêve et l’aspiration au sacré dans le quotidien. Retrouvez-le en librairie.

3 UNE LONGUE ROUTE POUR M’UNIR AU CHANT FRANCAIS

Albin Michel

Résumé : par François Cheng, Albin Michel, octobre 2022. « C’est à l’âge de quinze ans que le chant s’est éveillé en moi. Je m’ouvrais à la poésie et entrais, comme par effraction, dans la voie de la création… » Depuis son premier essai sur l’eau et la soif – unique témoin de son adolescence chinoise qu’il a emporté en France et dont il nous livre aujourd’hui la traduction – en passant par ses rencontres avec Gide, Vercors, Lacan, Michaux, Emmanuel, Bonnefoy et tant d’autres, François Cheng nous fait partager la longue route qui l’a conduit à devenir, lui l’exilé qui ne savait dire ni « bonjour » ni « merci » lorsqu’il est arrivé à Paris, un poète français. Cette route, malgré les affres de la guerre en Chine, l’extrême précarité matérielle des premières décennies en France, et de cruels tourments intérieurs, mais est toujours éclairée par la poésie française qu’il intériorise au fond de sa nuit solitaire. Retrouvez-le en librairie.

4 le très-bas

Gallimard

Résumé : par Christian Bobin, Gallimard, janvier 1992. On dit par exemple : saint François d’Assise. On le dit en somnambule, sans sortir du sommeil de la langue. Les mots viennent dans un ordre qui n’est pas le nôtre. Très peu de vraies paroles s’échangent chaque jour. Peut-être ne tombe-t-on amoureux que pour enfin commencer à parler. Peut-être n’ouvre-t-on un livre que pour enfin commencer à entendre. Prix des Deux Magots 1993. Retrouvez-le en librairie.

5 les mains du miracle

Résumé : par Joseph Kessel, Gallimard, 1960. La vie du docteur Kersten, médecin de nationalité hollandaise spécialisé dans le massage médical. Devenu célèbre, il a été le médecin d’Himmler qui souffrait de douleurs intolérables que seul Kersten pouvait calmer. Utilisant ce pouvoir, il est parvenu à sauver de nombreuses victimes politiques et à empêcher la déportation massive d’une partie du peuple hollandais. Retrouvez-le en librairie.

6 le roitelet

Québec Amérique

Résumé : par Jean-François Beauchemin, Québec Amérique, 1900. Un homme vit paisiblement à la campagne avec sa femme Livia, son chien Pablo et le chat Lennon. Pour cet écrivain parvenu à l’aube de la vieillesse, l’essentiel n’est plus tant dans ses actions que dans sa façon d’habiter le Monde, et plus précisément dans la nécessité de l’amour. À intervalles réguliers, il reçoit la visite de son frère malheureux, éprouvé par la schizophrénie. Ici se révèlent, avec une indicible pudeur, les moments forts d’une relation fraternelle marquée par la peine, la solitude et l’inquiétude, mais sans cesse raffermie par la tendresse, la sollicitude. À ce moment je me suis dit pour la première fois qu’il ressemblait, avec ses cheveux courts aux vifs reflets mordorés, à ce petit oiseau délicat, le roitelet, dont le dessus de la tête est éclaboussé d’une tache jaune. Oui, c’est ça : mon frère devenait peu à peu un roitelet, un oiseau fragile dont l’or et la lumière de l’esprit s’échappaient par le haut de la tête. Je me souvenais aussi que le mot roitelet désignait un roi au pouvoir très faible, voire nul, régnant sur un pays sans prestige, un pays de songes et de chimères, pourrait-on dire. Retrouvez-le en librairie.

7 que ma joie demeure

Le Livre de poche

Résumé : par Jean Giono, Le livre de poche, mars 2023. Sur le plateau provençal de Grémone, les enseignements de Bobi le saltimbanque révolutionnent le travail triste des paysans du coin. Il leur révèle une vie meilleure, plus authentique, moins égoïste. Un programme utopiste que l’amour, avec les sensuelles Aurore et Joséphine, fait basculer vers le drame. Roman paru en 1935. Retrouvez-le en librairie.

8 s’adapter

Le Livre de poche

Résumé : par Clara Dupont-Monod, Le Livre de Poche, août 2022. Dans les Cévennes, l’équilibre d’une famille est bouleversé par la naissance d’un enfant handicapé. Si l’aîné de la fratrie s’attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021, Prix littéraire des résidents Domitys 2023. Retrouvez-le en librairie.

9 LEON L’AFRICAIN

Le Livre de poche

Résumé : par Amin Maalouf, Le Livre de Poche, mai 2007. Autobiographie imaginaire établie sur des faits réels. En 1518, un ambassadeur maghrébin, revenant d’un pèlerinage à La Mecque, est capturé par des pirates siciliens, qui l’offrent en cadeau à Léon X, le grand pape de la Renaissance. Ce voyageur s’appelle Hassan al-Wazzan. Il devint le géographe Jean-Léon de Médicis, dit Léon l’Africain. Retrouvez-le en librairie.

10 un amour de mille-ans

Gallimard

Résumé : par Akira Mizubayashi, Gallimard, mars 2017. Sen-nen, ancien professeur de littérature française à Tokyo, vit maintenant à Paris avec sa femme, Mathilde, atteinte d’une grave maladie. Tous deux mélomanes, ils se sont connus à l’occasion d’un stage de musique en France puis ont eu une fille, Emilie. Un jour, Sen-nen reçoit un courriel de Clémence, une cantatrice qu’il a connue durant sa jeunesse parisienne. Retrouvez-le en librairie.