Dans la Bible, saint Jean demeure bien mystérieux. Voici trois choses que vous ignorez peut-être sur le disciple bien-aimé de Jésus.

Lors de sa vie sur terre, deux Jean furent proches de Jésus : saint Jean-Baptiste, son cousin, le précurseur, et saint Jean l’évangéliste, le bien-aimé, qui révéla le mystère de son identité. Souvent méconnu, cet apôtre, fêté le 27 décembre, nous montre ce chemin de l’amour et de la lumière dont les chrétiens ont tant besoin pour redonner fraîcheur et jeunesse à leur foi.