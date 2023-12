[VIDÉO] L’Ordre de Malte implore un « sursaut de générosité »

L’Ordre de Malte implore la générosité de ses donateurs pour porter secours au plus démunis.

L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

Depuis 1048, l’ordre religieux laïc de l’Église catholique fascine par sa dimension internationale qui poursuit un seul et unique but : venir en aide aux plus démunis. « En France, il y a 330.000 personnes qui sont dans la rue, souligne le président de l’Ordre de Malte, Cédric Chalret du Rieu. Rien que nos maraudes sociales viennent en aide à plus de 12.000 personnes chaque année. On appelle tout le monde, en cette fin d’année, à faire un effort supplémentaire pour nous venir en aide face à la hausse des matières premières à laquelle nous sommes confrontés comme tout le monde ».

Grâce à vos dons, l’Ordre de Malte distribue 132.000 repas par an aux plus démunis. Votre soutien peut faire une réelle différence dans la vie de ceux qui luttent pour leur dignité. Faites un don pour l’Ordre de Malte France sur ordremaltefrance.org.

En partenariat avec l’Ordre de Malte France