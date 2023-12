Un petit miracle chaque jour de l’Avent : Dieu a tant aimé les musulmans

Pour vous aider, durant cet Avent, à désirer toujours davantage la venue du Sauveur, Aleteia vous raconte chaque jour jusqu’à Noël un petit miracle. Une série d’histoires vraies, où Dieu agit dans le concret des existences.

Dans un pays africain, les villageois d’un village musulman réalisent que quatre des leurs parlaient désormais de Jésus, non d’après le Coran (Issa), mais d’après la Bible. Les histoires qu’ils racontaient n’étaient pas coraniques mais bibliques. On découvrit alors qu’un des chefs du village s’était converti au Christ, avec sa famille. Il avait alors partagé sa foi à un autre homme qui, avec ses fils, s’étaient aussi convertis.

Il fallait stopper rapidement ce début de vague de conversion. Les chefs décidèrent donc d’arrêter ces confessants du Christ, de les placer en plein milieu du village, et ce pendant dix jours. Exposés à une chaleur intense, ils attendaient leur châtiment. Des villageois tentent alors de prendre leur défense. Les responsables du village s’inquiètent et redoutent une présence chrétienne plus importante qu’estimée. Ils décident donc d’une grande réunion du village :

– Ces hommes ont quitté l’Islam. Ils seront donc punis en conséquence. Si certains d’entre vous sont aussi des fidèles d’Issa, ils doivent rejoindre les coupables. Vous devez le dire maintenant, et publiquement ! Car de toute manière nous finirons par découvrir ce que vous êtes devenus…

Personne ne bouge… La tension et le malaise sont palpables. Puis timidement une main se lève. Celle d’un vieil homme, qui avance au milieu de la foule pour se placer du côté de ses frères chrétiens condamnés. Puis il professe simplement et publiquement :

– Je suis un disciple d’Isa al masih !

Avant même que les responsables, furieux, ne puissent réagir, voilà qu’un jeune homme lève aussi la main et se désigne comme chrétien, immédiatement suivi d’un jeune couple. Puis, presque en même temps, des dizaines de mains se tendent ! La moitié du village s’était convertie en secret, attirée par le Christ par des songes de Issa ou de Maryam (Marie) ou par le témoignage de changements de comportements de proches.

