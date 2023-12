Préparez votre cœur à Noël avec sainte Thérèse de Lisieux

Noël est une fête qui remplit de joie et d'espérance, mais qui invite aussi à la conversion et à la sainteté. Qu’enseigne sainte Thérèse de Lisieux, la sainte de l’enfance spirituelle, sur le vrai sens de Noël ?

Dans Histoire d’une âme, sainte Thérèse de Lisieux raconte que le 25 décembre 1886, alors qu’elle avait 13 ans, elle reçut une grâce de conversion qui la fit sortir de l’enfance et entrer dans la maturité spirituelle. Dès lors, son amour pour Jésus devient plus fort et plus ardent, et elle décide de lui consacrer toute sa vie. Suivant l’exemple de sainte Thérèse, préparez votre cœur à Noël :

VIVEZ L’AVENT AVEC ESPÉRANCE ET CONFIANCE



L’Avent est un temps d’attente et de préparation à la venue du Seigneur. Sainte Thérèse le vivait dans l’espérance et la confiance, sachant que Dieu l’aimait et l’attendait à bras ouverts. Elle savait que Dieu aime chacun, et qu’il n’est pas venu condamner mais pardonner : Dieu n’est pas venu punir, mais prendre chaque homme dans ses bras, il n’est pas venu dominer, mais servir, il n’est pas venu rendre esclave, mais libérer, il n’est pas venu humilier, mais exalter, il n’est pas venu repousser, mais rapprocher, il n’est pas venu rejeter, mais attirer. Cet Avent, à la suite de sainte Thérèse, soyons particulièrement conscient de cet Amour incommensurable de Dieu qui s’est fait petit enfant dans une crèche pour le salut de tous les hommes.

RÉALISEZ UNE CRÈCHE AVEC AMOUR ET CRÉATIVITÉ



L’une des plus belles traditions de Noël est de réaliser une crèche représentant la naissance de Jésus dans la mangeoire. Sainte Thérèse et ses sœurs la préparaient avec amour, exprimant ainsi leur foi dans le mystère de l’Incarnation. Pour Thérèse c’était une façon de se rapprocher de Jésus, de le contempler et de l’adorer. Elle aimait aussi y mettre beaucoup de détails, de personnages, d’animaux, de fleurs et de lumières. Chaque année, elle créait des scènes différentes et était heureuse que d’autres personnes la voient, en soient émus et convertis.

OFFREZ DE PETITS SACRIFICES ET DES ACTES D’AMOUR



Noël est aussi un temps d’offrande et de générosité, où l’on peut offrir à Jésus de petits sacrifices et des actes d’amour, qui lui sont plus agréables que de grands cadeaux. Sainte Thérèse apprend à pratiquer sa « petite voie », qui consiste à tout faire par amour pour Dieu, avec simplicité et humilité, sans rechercher les applaudissements ou la reconnaissance des autres. Tous ces renoncements, ces petits actes d’amour, ces petits services, ces attentions, ces fidélités, ces silences, ces chagrins et ces joies, elle les offrait à Jésus comme un bouquet de fleurs qui embaume et réjouit son cœur.

CÉLÉBREZ LA MESSE DE MINUIT AVEC FOI ET JOIE



La messe du 24 décembre est la plus attendue et la plus joyeuse pour les chrétiens, qui célèbrent ce soir-là la naissance de Jésus. Sainte Thérèse y participait avec foi et joie, sachant que Jésus est présent dans l’Eucharistie, qui est le véritable pain de vie. La messe est le point culminant de Noël, où chaque chrétien s’unit avec toute l’Église pour adorer l’Enfant Dieu, présent dans l’Eucharistie. C’est une célébration très solennelle, avec de beaux chants, mais c’est aussi une célébration très intime et personnelle, où l’on peut recevoir Jésus dans la communion, qui est le véritable cadeau de Noël. C’est une célébration très joyeuse, pendant laquelle exprimer particulièrement sa gratitude à Dieu.

VIVEZ NOËL AVEC SIMPLICITÉ ET HUMILITÉ



Au cours de sa vie, sainte Thérèse a imité Jésus qui s’est fait petit et humble par amour pour chacun. Par sa vie, elle encourage à avoir un esprit de pauvreté et à ne pas se laisser emporter par le matérialisme qui déforme le sens de Noël. En effet, le véritable sens de Noël, c’est Jésus qui naît pour sauver chaque homme par amour. Noël n’est pas seulement une fête extérieure, faite de beaux repas et d’innombrables cadeaux : c’est avant tout une réalité intérieure qui change la vie. Noël est une bonne nouvelle pour la terre entière et pour tous les hommes.

En suivant l’exemple de sainte Thérèse de Lisieux et son intercession, que tout chrétien puisse vivre cette fête avec plus de profondeur et de joie, et qu’il cherche à se rapprocher de Jésus, qui est le vrai sens de Noël.