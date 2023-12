Un petit miracle chaque jour de l’Avent : une grâce peut en cacher une autre

Pour vous aider, durant cet Avent, à désirer toujours davantage la venue du Sauveur, Aleteia vous raconte chaque jour jusqu’à Noël un petit miracle. Une série d’histoires vraies, où Dieu agit dans le concret des existences.

Lors d’un groupe de prière, un membre de l’équipe d’animation, François, reçoit une parole de connaissance. Ce n’est pas la première fois. Ce qui d’habitude est hésitation, tourne ce soir à l’angoisse. Pourtant, il a bien exercé le charisme premier, le charisme de fraternité : il a demandé à une sœur de prier pour lui, puis soumit cette parole au frère qui discerne… et qui lui tend le micro. Il se lance alors. Le jeune homme à qui la parole est destinée devait se reconnaître à son âge, 19 ans, et au fait qu’il a mal au pied gauche.

A la fin de la louange, Gabriel, le chef de l’équipe du groupe de prière explique ce charisme, et revient sur l’importance de ce qui se passe. Celui qui exerce ce charisme prend la responsabilité d’oser dire cette parole, qui est Parole de Dieu. S’il ose, c’est qu’il sait, qu’il sent que cela ne vient pas de lui. Car on ne joue pas avec la Parole de Dieu ! D’où l’importance de venir confirmer cette parole. François n’en mène pas large, il reçoit cet appel comme un couperet. Il file à l’adoration, et vit un cœur à cœur plein de vérité. « Je ne veux pas parler, je ne veux pas me montrer… Seigneur, que je me taise à jamais si ce n’est pas toi ! Seigneur, que Gabriel vienne m’infirmer dans ce charisme et que je ne l’exerce plus. »

A la fin de la soirée, Gabriel vient voir François : un jeune homme est venu confirmer cette Parole ! Et ne peut que confirmer : lorsque François a commencé de parler, ce jeune homme a eu très mal au pied gauche, et ce, jusqu’à ce que François termine de parler, où alors le mal a disparu d’un coup. Le jeune homme débuta un vrai chemin de foi, et François continua de servir le Royaume avec ce charisme.