La Vierge Marie qui apparaît dans le ciel, cela n'a rien d'étonnant. Sauf lorsqu'il s'agit... de drones ! Le 11 décembre, veille de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, un sanctuaire américain a trouvé un moyen inédit de lui rendre hommage avec un spectacle de drones accompagné d'un rosaire.

Un magnifique hommage à la Vierge Marie qui s’est traduit par une prouesse technique : le 11 décembre, veille de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, le sanctuaire de la passion du Christ situé à Saint Jean, dans l’Indiana (États-Unis), a organisé un spectacle de drones particulièrement impressionnant. Dans le ciel, les drones prennent ainsi la forme de la Vierge de Guadalupe, d’un chapelet, de la crèche, ou encore d’une inscription : « Hail Holy Queen », « Vive la Sainte Reine », en français.

Une initiative inédite en l’honneur de la Vierge

Ce spectacle était organisé par le sanctuaire de la Passion du Christ et s’accompagnait d’un chapelet dans le cadre du « Family rosary across America ». Cette initiative met en place un rosaire via la radio catholique « Relevant Radio », dirigée par le père Rocky Hoffmann. À cette occasion, le rosaire a été diffusé sur 220 stations de radio dans tout le pays ainsi que sur Youtube. Après le spectacle de drones, les fidèles présents ont aussi pu assister à un feu d’artifices en bonne et due forme. Pas de doute, on sait comment honorer Marie aux États-Unis !