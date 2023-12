La crèche du Vatican, un éblouissant hommage à saint François d’Assise

Samedi 9 décembre en fin d’après-midi, le pape François a salué l’installation sur la place Saint-Pierre d’une crèche rendant hommage à la première crèche inventée il y a 800 ans par saint François d’Assise.

Une crèche aux couleurs franciscaines pour célébrer les 800 ans de la première crèche inventée par saint François d’Assise ainsi que l’approbation par le pape Honorius III de la « règle Bullata » écrite par saint François pour les frères mineurs (29 novembre 1223).

Depuis ce samedi 9 décembre et jusqu’au 7 janvier 2024 – fête du baptême du Christ marquant la fin du temps liturgique de Noël -, pèlerins et touristes romains peuvent admirer place Saint-Pierre une crèche grandeur nature, représentant l’étable de Bethléem nichée dans une grotte de Greccio, petit village italien qui a vu naître, le soir de Noël 1223, la première crèche vivante imaginée par saint François d’Assise.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

La scène de la Nativité est représentée avec des santons en terre-cuite grandeur nature, réalisés par des artisans de la ville de Rieti, à quelques kilomètres du village de Greccio. A l’arrière-plan mais bien mis en lumière se dresse un prêtre franciscain, tenant Jésus-Hostie dans ses mains. Il est en train de célébrer la messe, derrière Marie et Joseph, tel que cela a été le cas la nuit de Noël 1223. Saint François d’Assise se situe à côté de la mangeoire, dans une position très expressive mêlant surprise et recueillement. L’âne et le bœuf, des villageois ainsi qu’un trio de moines franciscains sont également en adoration.

La structure de la crèche, installée sur une base octogonale symbolisant les 800 ans de l’événement, rappelle la roche du sanctuaire de Greccio. C’est dans ce village du Latium, en plein centre de l’Italie, que saint François d’Assise, de retour de Terre sainte, inventa la première crèche. Les grottes de Greccio lui rappelaient le paysage de Bethléem. Deux semaines avant la Nativité, il demanda donc au seigneur de Greccio d’aménager une réplique de l’étable de Bethléem avec des vraies personnes et de vrais animaux, en vue de se représenter le plus parfaitement possible les souffrances que Jésus endura dès l’enfance.

Une crèche franciscaine en union avec la Terre sainte

« C’est ainsi qu’est née la tradition de la crèche telle que nous la connaissons », a expliqué le pape François lors d’une audience accordée dans la matinée aux autorités de Greccio et Macra ce samedi 9 décembre. « Cette année, depuis la place Saint-Pierre, nous penserons donc à Greccio, qui nous ramène à Bethléem ».

Pour le pape, le sort du petit Jésus, « pauvre, sans défense », évoque en outre cette année « le drame que vivent les habitants de la Terre sainte ». La crèche est un signe de proximité spirituelle avec ceux qui y souffrent de la guerre. Ce sont ces familles de Terre sainte « qui paient la véritable facture de la guerre », a-t-il déploré.

La crèche doit donc cette année éveiller en chacun « un désir de silence et de prière », et être une pause dans sa « vie quotidienne souvent trépidante », a enjoint le Pape. Le silence pour écouter le message que donne Dieu depuis sa mangeoire, et la prière pour exprimer « l’étonnement reconnaissant, la tendresse, peut-être les larmes » que la crèche suscite.

Un sapin de Noël écologique

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Le sapin de Noël de la place Saint-Pierre est, cette année, originaire de la forêt à proximité de Macra, un petit village montagneux dans le Piémont. Il a été orné d’edelweiss cultivés en plaine pour protéger les espèces sauvages des montagnes. Un choix qui « fait réfléchir, en soulignant l’importance de prendre soin de notre maison commune », a souligné le Pape de Laudato si’. Il a encouragé les « petits gestes » écologiques, les décrivant comme essentiels dans la conversion écologique.

