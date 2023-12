Notre-Dame de Fourvière sublimée dans un clip de rap

Cadeau pour les Lyonnais, le rappeur Gab a mis en ligne le 8 décembre son tout dernier clip "Lumière", tourné sur les toits de Notre-Dame de Fourvière. Grâce à un drone, les vues exceptionnelles réalisées pour ce clip, vont permettre à tous les fans de rap, Lyonnais ou pas, de lever les yeux vers la lumière.

Après avoir multiplié les concerts sur les routes cet été, notamment pendant les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), où son single « Tout le pays » est même devenu l’hymne des 40.000 Français présents à Lisbonne, le rappeur chrétien GAB revient avec un nouveau titre « Lumière », opportunément mis en ligne ce 8 décembre, fête si chère aux Lyonnais. Et pour associer le son à l’image, il n’a pas fait dans la demi-mesure puisque le rappeur lyonnais a eu l’autorisation de tourner son clip sur les toits de la basilique Notre-Dame de Fourvière, offrant ainsi des vues époustouflantes sur le sanctuaire comme sur la ville, grâce à l’utilisation d’un drone.

Le rappeur de 26 ans a obtenu le droit de tourner « avant 6 heures du matin et après 23 heures », explique-t-il à Aleteia. « Cela nous a permis de bénéficier des lumières exceptionnelles de la levée du jour. Le résultat est exceptionnel dans le clip, avec cette lumière quasi divine », reprend le chanteur qui a tourné avec son équipe trois jours au mois de juin. De fait, ce clip lumineux invite tous ses fans à lever les yeux vers Dieu et à ne plus avoir peur.