L'humour contribuerait à entretenir la relation amoureuse, selon une nouvelle étude publiée le 23 octobre 2023 dans la revue Psychological Science.

Quel couple n’a pas envie de connaître LA recette pour faire durer l’amour ? Parmi de nombreux ingrédients figurent bien sûr, la communication, le pardon ou encore la prière. Mais il y en a un que l’on oublie trop souvent : l’humour. Et oui, si de nombreuses études menées en psychologie ont déjà prouvé l’importance de cette qualité au commencement d’une relation, elle s’avère aussi un outil efficace pour renforcer la relation amoureuse. C’est la conclusion d’une étude publiée le 23 octobre 2023 dans la revue Psychological Science et menée par une équipe de chercheurs de la Singapore Management University.

« L’attitude humaine la plus proche de la grâce de Dieu »

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont suivi plus d’une centaine de couples vivant ensemble depuis en moyenne 18 mois. Ils ont demandé à toutes les personnes concernées d’évaluer quotidiennement leur niveau de satisfaction amoureuse à la fin de leur journée, pendant sept jours consécutifs. Les journées où les participants ont signalé des niveaux élevés de satisfaction étaient celles où ils avaient le plus ri avec leur partenaire. « Les jours où vous êtes plus satisfait et engagé dans votre relation correspondent au moment où vous trouvez votre partenaire très drôle », a déclaré dans un communiqué Kenneth Tan, professeur adjoint de psychologie à la Singapore Management University, et co-auteur de l’étude.

Shutterstock

Bien que l’étude offre de précieuses informations sur le rôle joué par l’humour pour maintenir une relation de couple, il est essentiel de faire attention à l’humour employé. Comme le souligne le père Denis Sonet dans Aleteia :

« Il y a l’humour grinçant de ceux qui se moquent, facile, parfois vulgaire, qu’on rencontre souvent chez certains humoristes. Il y a un humour-esquive, qui est une élégante pirouette pour ne pas parler de soi ou ne pas répondre aux questions sérieuses qu’on lui pose. Il y a l’humour narcissique de celui qui cherche à plaire, voire à épater, et à donner de soi l’image d’un être plein d’esprit. Mais l’humour qui est apprécié, c’est l’humour finaud de celui qui relativise le poids des contraintes de la vie. Il est signe qu’il possède une certaine force, puisqu’il paraît ne pas faire un drame des difficultés du quotidien. Cet humour apporte gaieté et détente au sein d’un couple ».

Sans oublier, comme le déclare le pape François dans Dio è Gioia (Dieu est joie), un livre-entretien dirigé par Chiara Amirante, « le sens de l’humour est l’attitude humaine la plus proche de la grâce de Dieu ». Ainsi, en plus de faire durer son couple, les deux conjoints peuvent aussi se rapprocher de Dieu et donc tendre davantage vers la sainteté.

Huit belles prières de couple :