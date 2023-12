Baptisée epiphylum oxypetalum par les botanistes, cette fleur blanche porte aux Antilles un très joli nom : berceau de Moïse.

Qui ne connaît pas l’histoire de Moïse, l’enfant sauvé des eaux qui allait devenir prophète ? L’avenir du fils nouveau-né d’Amran et de Yokébed était compromis car à cette époque le Pharaon avait décrété que tout garçon né chez les Israélites devait être jeté dans le fleuve. Quand Moïse naît, sa mère dans un geste protecteur, décide de le livrer aux eaux du Nil, en le mettant dans un panier en jonc qu’elle enduit de bitume et de goudron afin qu’il flotte sur les eaux.

Elle espérait ainsi que son fils soit sauvé. C’est ainsi que la fille du Pharaon, qui se baignait alors dans le fleuve, remarque le panier et ordonne à ses suivantes d’amener le bébé qui pleurait dedans. Elle décide de le garder et de l’élever en lui donnant le nom de Moïse, l’enfant tiré des eaux (Ex. 2 1-10).

Un joli spectacle de floraison

Mais savez-vous qu’il existe une fleur qui rappelle cette épisode de la vie de Moïse ? Il s’agit de la plante nommée « Berceau de Moïse » en Martinique et Guadeloupe. Mais les botanistes eux, l’arbore du nom savant d’epiphylum oxypetalum. Une fleur blanche qui possède une particularité très spéciale : ses fleurs ne s’ouvrent que tous les deux mois à une certaine heure de la nuit et fanent le lendemain matin. Un spectacle de la floraison qui ne s’offre qu’aux plus patients. Certains vont même jusqu’à mettre des alarmes pour ne pas rater l’ouverture tant attendue des pétales.

