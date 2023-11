Tous les séminaristes de France se réunissent à Paris

Quelque 700 séminaristes et formateurs de séminaires venus de toute la France se réunissent à Paris du 1er au 3 décembre afin de vivre ensemble un "temps de rencontre fraternel". Un événement rare, le dernier rassemblement de ce type ayant eu lieu il y a près de dix ans.

C’est un rassemblement inédit qui s’ouvre ce vendredi 1er décembre à Paris. Quelque 700 séminaristes et formateurs de séminaires venus des quatre coins de la France se réunissent jusqu’à dimanche dans la capitale pour vivre un temps fraternel unique. La rencontre de ces prêtres de demain s’articule autour des quatre dimensions de la formation des séminaristes : humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Concrètement, ces trois jours vont être rythmés par des temps de prières (messes, adorations, veillées de prière…), des temps de formation (conférences, échanges…), des temps de mission et d’apostolat dans les rues de Paris, ainsi que des temps fraternels et de rencontres.

« Nous avons souhaité réunir à nouveau tous ceux qui se préparent à se mettre au service de l’Eglise et de l’annonce de la Bonne Nouvelle afin de faire découvrir au plus grand nombre qu’il y a toujours de la joie à donner sa vie au Peuple de Dieu, à lui manifester en devenant prêtres l’amour et la miséricorde du Christ », explique ainsi Mgr Jean-Marc Micas, évêque de Tarbes et Lourdes et président du Conseil pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale. D’où les trois mots clefs choisis pour guider ce temps fort : rassemblés, sanctifiés, envoyés.

Témoigner de la beauté et la joie de devenir prêtre

Un temps fraternel pour les séminaristes donc, mais aussi un temps à destination de tous les fidèles et des non-croyants afin de témoigner de la beauté et la joie de répondre à l’appel à devenir prêtre. Membre de l’équipe d’organisation, le père Paul Quinson, recteur du Séminaire de Paris, souhaite partager un message d’espérance auprès des participants : « Que l’espérance soit plus forte que les inquiétudes qui peuvent nous menacer en cette période complexe et déstabilisante que traversent l’Eglise, et toute la société », appelle-t-il. « Que la joie et le désir d’annoncer l’évangile à nos contemporains nous rendent audacieux et créatifs. Que nous soyons inspirés non pas par la peur, le ressentiment ou la nostalgie mais par l’amour. »

Pour mémoire, en 2023, 88 prêtres ont été ordonnés en France, soit près de 30% de moins qu’en 2022. La France compte en parallèle 700 séminaristes répartis 25 séminaires. Le dernier événement de ce type avait été organisé à Lourdes sous la forme d’un pèlerinage, il y a bientôt dix ans. Celui d’avant avait eu lieu à Lyon et Ars environ dix ans auparavant. Pour celles et ceux qui le désirent, il est possible de s’unir spirituellement à cet événement en portant dans sa prière les futurs prêtres avec cette très belle prière de sainte Thérèse de Lisieux :