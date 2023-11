Au Venezuela, la Bonne Nouvelle garde toute sa fraicheur !

Mgr Luis Enrique Rojas Ruiz, évêque de Punto Fijo au Venezuela, sait comment gagner le cœur de ses fidèles. Malgré la chaleur, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour rafraîchir efficacement les paroissiens qu'il va rencontrer !

Si en France l’air se rafraîchit et les températures donnent le signal de l’hiver, le soleil sourit encore au Venezuela. Le thermomètre atteint en effet les… 30 degrés ! Pour faire face à la chaleur en journée, rien de tel qu’une grand verre de jus frais agrémenté de glaçons. Mgr Luis Enrique Rojas Ruiz, évêque du diocèse de Punto Fijo, au nord du pays, l’a bien compris, et a décidé de mettre lui-même la main à la pâte. Dans une vidéo publiée le 17 novembre sur son compte Instagram, l’évêque apparaît en soutane, activant la manivelle d’un appareil visiblement destiné à piler de la glace. Le tout dans une bonne humeur contagieuse, puisqu’il semble mettre tout son cœur à l’ouvrage.

Se rendre proche de ses fidèles

Voilà une façon plutôt efficace de se rendre proche de ses ouailles ! Réputé pour son accessibilité et sa grande disponibilité auprès de ses fidèles, Mgr Ruiz s’est rendu à la rencontre de chacune des paroisses de son diocèse, prenant le temps non seulement de prier, mais aussi de discuter avec paroissiens et prêtres, sans oublier de rire et de s’amuser. Sous ses publications, les commentaires sont unanimes et remercient l’évêque du temps consacré à chacune de ses paroisses.