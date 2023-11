Léonard de Port-Maurice, le franciscain qui codifia le Chemin de croix

Léonard de Port-Maurice fut missionnaire en Corse au XVIIIe siècle. Ce franciscain génois remit en ordre la dévotion du Chemin de croix, dans la forme que nous lui connaissons. L’Église le fête le 26 novembre.

Le vieux franciscain qui se traîne vers Rome, en ce soir d’automne 1751, est recru de fatigue, au bout de ses forces. Depuis des années déjà, ses jambes septuagénaires ne le portant quasiment plus, il faut le hisser, le pousser, tel un paquet encombrant, pour lui permettre d’atteindre tous ces villages et ces villes qui, du nord au sud de l’Italie, attendent sa venue. Partout, des foules, dépassant souvent trente mille personnes, se pressent à ses prédications, bouleversées et se convertissent en masse, renonçant à leur vie de péchés. Soldats débauchés, filles publiques, larrons et dévoyés de toutes sortes deviennent bons chrétiens, les salles de spectacles et autres lieux de plaisir se vident où il passe et les folies du carnaval, si prisées des Italiens, sont oubliées si l’on annonce que le frère mineur vient prêcher le carême.

Le plus grand missionnaire !

Il est vrai qu’à une éloquence naturelle, l’homme ajoute des dons de thaumaturge, la capacité de lire dans les âmes, une réputation de sainteté qui n’est pas usurpée et des pénitences effrayantes, capable, si son auditoire ne se convertit pas, de se flageller avec des lames de rasoir qui le laissent en sang ou s’enfoncer sur le crâne une couronne d’épines afin de donner une idée des souffrances de la Passion… Méthodes déconcertantes, même à l’époque, et qui peuvent choquer, mais qui fonctionnent.