Que nous disent les Pères du Désert pour éclairer notre vie spirituelle, dans les circonstances très concrètes de notre vie ? Aujourd’hui, abba Lot, un saint moine qui vécut au IVe siècle dans un monastère de Basse-Égypte, parle de la faute et de la pénitence. Comment se libérer du trouble qui vous étreint après avoir commis une faute ?

L’abbé Lot, un ermite célèbre du désert d’Égypte, reçoit un jour la visite d’un frère très agité. Il comprend que quelque chose ne va pas :

« On racontait d’un frère qui avait commis une faute que, allant chez abba Lot, il était troublé, entrant et sortant, incapable de s’asseoir. Et abba Lot lui dit : “Qu’est-ce que tu as, frère ?” Il dit : “J’ai commis une grande faute, et je ne puis l’avouer aux Pères.” Le vieillard lui dit : “Confesse-la moi, et je la porterai.” Or il lui dit : “Je suis tombé dans la fornication et, pour pouvoir le faire, j’ai sacrifié [aux idoles].” Et le vieillard lui dit : “Aie confiance : la pénitence est possible ; va, assieds-toi dans la grotte, ne mange qu’un jour sur deux, et moi je porterai avec toi la moitié de ta faute.” Après trois semaines accomplies, le vieillard eut la certitude que Dieu avait accueilli la pénitence du frère. Et ce dernier resta soumis au vieillard jusqu’à sa mort. » (Lot, 2).

Partager sa faute

À la question directe de l’ancien : « Qu’as-tu ? », celui-ci a fini par entrouvrir son cœur et avouer une grave faute et l’incapacité où il se trouve d’en parler avec les moines de la communauté. Lot n’hésite pas et lui propose de faire là, tout de suite, devant lui, l’aveu de son péché et il ajoute la promesse de le « porter » avec lui. Porter, c’est-à-dire en prendre le fardeau, en assumer la honte, comme si c’était sa propre faute. Pas l’ombre d’un jugement.