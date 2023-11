À l’approche de l’Avent, Anne Kirkpatrick, l’artiste qui se cache derrière les médailles de l’atelier Anne.K, se lance dans la confection de santons et propose sa première crèche en plâtre céramique. Pureté, finesse, réalisme… Le style Anne.K dans la crèche !

Vous aimez ses médailles ? Vous allez adorer sa crèche ! La maison Anne.K s’est d’abord fait connaître comme médailleur. Fondée en 2014 par Anne Kirkpatrick et son fils Bruce, elle s’est imposée en moins d’une décennie sur le marché français de la médaille de baptême. L’entreprise, installée dans le Gers, emploie aujourd’hui plusieurs salariés. Le style d’Anne.K est reconnaissable entre mille : simple, doux, expressif, il cherche à exprimer la vie, l’innocence de l’enfance, la spontanéité. La ligne des traits est pure, ronde, chaleureuse. Un style artistique qui n’est pas étranger à la vocation initiale d’Anne Kirkpatrick, qui fut institutrice en maternelle pendant de nombreuses années. Encore aujourd’hui, rien ne semble freiner l’élan d’Anne Kirkpatrick ni entraver son imagination. Après les médailles, Anne.K se lance pour la première fois dans une crèche de Noël. Des santons, dont les traits empreints de douceur et d’humilité, ont comme un air de famille avec les dessins de ses médailles.

Une nouvelle activité qui n’a rien d’étonnant puisque Anne Kirkpatrick est aussi sculpteur. En 1996, elle a eu l’opportunité de créer une Vierge pour la place de Rozès. Un pari réussi qui l’a amenée à se spécialiser dans la sculpture de statues monumentales. Elle a ainsi créé un saint Saturnin pour un autre village gersois, restauré des statues d’église, façonné différents groupes statuaires pour Lourdes, Béziers, Paris, Auxerre ainsi que des bustes pour des musées. Lionel Fauthoux, délégué à la communication et à l’information du réseau La Salle France, est un fervent admirateur des œuvres d’Anne Kirkpatrick. Il lui a commandé deux grandes statues de saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Ecoles chrétiennes, pour deux écoles différentes. « Il y a de l’émotion dans les créations d’Anne.K, une douceur, une précision du geste », souligne-t-il. « Elle fait mentir l’expression « laisser de marbre » parce qu’au contraire elle sait donner vie à la matière ».

L’art délicat de la statuette

Néanmoins, « l’art monumental est très différent de celui des petites figurines », précise l’artiste. Ce dernier exige un travail minutieux, délicat, qui ne tolère pas le moindre petit défaut. Un art auquel Anne Kirkpatrick s’est essayée volontiers pour quelques commandes exceptionnelles. C’est ainsi qu’elle a reproduit un jeune garçon en train de lire pour une école Lasallienne.

Anne.K

Elle a également réalisé une version miniature de son œuvre monumentale, Notre-Dame de l’Océan, exposée à Biscarosse-Plage et derrière laquelle une foule d’estivants chemine tous les 15 août pour la messe de l’Assomption. Et puis un jour, il y a quelques années, une de ses connaissances lui a demandé une statuette de la Sainte Famille. C’est en modelant la Vierge, l’enfant Jésus et Joseph qu’est née l’idée de constituer une crèche.

Une crèche épurée, où transparaît la foi de l’artiste

La crèche Anne.K est en plâtre céramique blanche et est composée de huit personnages : Jésus, Marie, Joseph, l’âne, le bœuf et trois moutons. Une offre qui pourra être étoffée les prochaines années, avec d’autres santons et une version peinte. « Les traits sont simples, épurés mais pas abstraits, ils sont réalistes, oui, mais pas photoréalistes, sinon le résultat serait trop parfait et froid », détaille Anne Kirkpatrick. « J’essaie de donner vie au sujet, il faut que ce soit vivant, comme lorsqu’un enfant naît”. Dans la bouche de l’artiste, la métaphore n’est pas exagérée : « Toutes mes statues ont un air de famille, comme si j’étais leur mère ».

Anne.K

Des personnages recueillis, des visages tendres et doux, tendus vers l’enfant Jésus qui vient de naître. Marie, Joseph, et même les animaux, tous semblent accueillir le mystère de Noël et invitent délicatement à en faire autant. Une crèche rare dans la mesure où elle laisse entrevoir la foi de l’artiste. Et en effet, pour Anne Kirkpatrick, l’art et la foi sont indissociables. « L’art est sacré dans la mesure où il permet d’être en lien avec quelque chose, ou Quelqu’un, qu’il ne nous est pas donné de voir ».

Pratique Crèche Anne.K , avec Marie, Joseph, Jésus, l’âne, le bœuf et trois moutons, taille : 13,5 cm (personnages à genoux), 135 euros.

