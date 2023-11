L'association Notre-Dame de Chrétienté a annoncé, mardi 21 novembre, la présence du cardinal allemand Gerhard Ludwig Müller au 42e pèlerinage de Chartres qui se tiendra du 18 au 20 mai 2024. Il y célèbrera la messe de clôture.

Notre-Dame de Chrétienté, l’association qui organise chaque année un grand pèlerinage vers Chartres à la Pentecôte, a annoncé mardi 21 novembre la présence du cardinal allemand Gerhard Ludwig Müller pour la 42ème édition de ce grand pèlerinage. Il célèbrera la messe de clôture dans la cathédrale de Chartres, le lundi 20 mai 2024, et rencontrera les pèlerins dès le dimanche 19 mai sur le bivouac de Gas (Eure-et-Loir).

Créé cardinal en 2014 par le pape François, Mgr Müller était un ami proche du pape émérite Benoît XVI dont il a supervisé l’édition des ouvrages. Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2012 à 2017, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’enseignement de la doctrine et de la foi catholique, tels que La force de la Vérité, ou En toute bonne foi : le catholicisme et son avenir (Artège).

« L’association Notre-Dame de Chrétienté remercie son Éminence pour l’amitié de sa présence au pèlerinage, et invite les pèlerins à réserver dès maintenant leur week-end de Pentecôte (18-19-20 mai) pour nourrir leur foi par la formation doctrinale, la prière et la marche pénitentielle et joyeuse du pèlerinage de Chartres », peut-on ainsi lire dans le communiqué publié par l’association.

Le pèlerinage de Chartres, qui relie Paris à Chartres pendant le weekend de la Pentecôte, rassemble chaque année plusieurs milliers de pèlerins. En 2023, l’association Notre-Dame de Chrétienté a même enregistré un nombre record de 16.000 pèlerins contre 12.000 l’année précédente, soit une augmentation de 33%, contraignant les organisateurs à clore les inscriptions quinze jours avant le pèlerinage.

