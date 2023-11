Emmanuel Tran, père de la petite Mayline dont la guérison miraculeuse a permis la béatification de Pauline Jaricot, est intervenu le 20 novembre sur France 2 dans l'émission "Ça commence aujourd'hui". Il y a raconté ce miracle et la force de la prière lorsque tout paraît perdu.

Parler d’un miracle sur un plateau télé, c’est peu commun. Et pourtant, c’est bien ce qui est arrivé le 20 novembre, lors de l’émission « Ça commence aujourd’hui », diffusée sur France 2. Sur le plateau, Emmanuel Tran a ainsi expliqué à Faustine Bollaert pourquoi la prière et l’intercession de Pauline Jaricot ont changé à tout jamais sa vie de croyant et de père de famille. En 2012, sa fille Mayline alors âgée de 3 ans et demi s’étouffe en mangeant.

Les gestes de premier secours ne parviennent pas à sauver la petite fille, hospitalisée après un arrêt cardiaque. Le diagnostic est sans appel : son état neurologique est irréversible et son décès imminent. « Les médecins nous ont dit qu’il fallait débrancher l’alimentation », déclare Emmanuel sur le plateau. Mais le couple refuse.

L’espoir et la prière

« Qu’est-ce qui vous aide à tenir à ce moment-là ? » questionne Faustine Bollaert. « L’espoir et la prière », répond du tac au tac Emmanuel. Si son épouse Nathalie « a une grande foi », le père de famille reconnaît volontiers être moins assidu dans la prière. « Je ne priais qu’occasionnellement et je n’étais pas baptisé. Mais j’avais besoin d’être en communion avec ma femme. Et puis il y a eu cet élan de prière venu de l’école », ajoute Emmanuel. Élan de prière qui va changer à tout jamais la vie de cette famille, puisque c’est cette neuvaine à Pauline Jaricot, lancée par les parents d’élève de l’école de Mayline et Mgr Barbarin, qui inverse miraculeusement le cours des évènements.

Tout en expliquant ce qu’est une neuvaine, Emmanuel Tran revient sur l’intercession de Pauline Jaricot et sur la vie de cette lyonnaise, laïque et missionnaire. « Curieusement, la neuvaine s’est développée dans le monde entier, nous avons reçu beaucoup de messages de l’étranger », explique Emmanuel avant de revenir sur le jour où la vie semble soudainement être revenue inonder Mayline. Lors de son transfert à Nice, les parents constatent que leur fille revient à elle, comme réanimée. Les médecins restent pessimistes et prédisent un état végétatif à vie. Jusqu’à ce que l’impensable se produise. « Un jour d’examen, une infirmière se tourne vers le médecin et lui dit : “C’est bizarre” (…) Mayline était dans les bras de sa mère, et soudain, elle a dit “Maman”. » Le médecin présent entend distinctement Mayline appeler sa mère. « C’était la preuve qu’elle guérissait », affirme Emmanuel. Jusqu’au jour où le couple se rend à l’évidence : c’est un miracle. Miracle qui a valu à Pauline Jaricot d’être bienheureuse.

